俳優、声優、脚本家、演出家として活動する伊藤マサミ（43）が11日、自身のXを更新。暴露系アカウントから自身の不適切な行動が明かされたことについて「全て私の無責任な行動によるもの」と認め謝罪した。

伊藤は人気コンテンツ「あんさんぶるスターズ！」瀬名泉役の声優としてで広く知られ、海外ドラマ吹き替えや映像作品にも参加。舞台業界でも演出家として高い評価を受け、「Dr.STONE」「B-PROJECT on STAGE」「心霊探偵八雲」「チア男子!!」など数々の2.5次元舞台や演劇作品を手掛けた。

伊藤を巡っては、10日にXの暴露系アカウントが不倫疑惑をスクープ。女性ファンとのライブ後の密会を示唆するLINEなどが公開されていた。

伊藤の声明は以下の通り。

この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。

今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。

この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした。

夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました。

此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります。

現在公演中の関係者の皆様、並びに現在携わっている作品の関係者の皆様にも、多大なるご迷惑をおかけしましたこと心からお詫び申し上げます。この度は誠に申し訳ございませんでした。

2026年6月11日

伊藤マサミ