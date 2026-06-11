「夜の採卵ができない」のは不妊治療クリニックが残業したくないから？ にしたんARTクリニック代表が語る“少子化問題の本質”

日本の年間出生数は、2024年に統計開始以来はじめて70万人を割り込み（※１）少子化が進んでいる。要因はさまざまだが、その一つが晩婚化・晩産化にともなう、「望んでも授かりにくい」夫婦の増加だ。

【写真】ザ・ランドマーク名古屋栄のにしたんARTクリニック

不妊治療クリニックで国内最大規模のネットワークをもつのが「にしたんARTクリニック」。2022年の開業からわずか3年あまりで全国に12院を展開し、2026年6月11日にはグループ13院目となる「名古屋栄院」をオープン。日本中どこでも不妊治療を受けられる“インフラ”の実現に向けて、着実に歩みを進めている。

今回は代表・西村誠司さんに、「名古屋栄院」開院の背景と、日本の少子化が抱える本質的な課題、そしてクリニックの具体的な取り組みについて聞いた。

医療人材不足の解決につながる、名古屋のハイエンドビルへの出店

──「名古屋駅前院」に続いて、名古屋で2院目となる「名古屋栄院」を、2026年6月11日に開院した背景を教えてください。

西村誠司さん（以下同） 私たちが目指しているのは、不妊治療を希望するすべての方が、気軽にストレスなく高度な治療を受けられる“インフラ”をつくることです。最終的には全国をカバーできる80院規模の展開を計画しており、とくに名古屋のような主要都市は、しっかりと展開しておきたいエリアでした。



不妊治療は、通院回数も期間も長くなりがちですし、そこから生まれるストレスは大敵です。だからこそ、通院の負担を減らすことが妊娠のしやすさにも直結します。そういう意味でも、名古屋栄院の立地はベストです。



今回、開院する「ザ・ランドマーク名古屋栄」は、駅直結で、雨の日に傘をさして長く歩くようなストレスもありません。同じビルにはレストランやショップが入っているので、検査結果を待つ時間をそこで過ごしたり、検査の前後に立ち寄ったりもできる。



しかも栄は名古屋の中心に位置し、複数の路線が集中しています。市内のどのエリアからもアクセスしやすく、「遠方の病院へ通院する負担」の軽減にもつながると思います。

──「ザ・ランドマーク名古屋栄」は地上41階建てで、世界的なラグジュアリーブランドが多数出店する、非常にハイエンドなビルという印象です。こうしたビルに不妊治療クリニックを構えることには、どんな意味がありますか。

一般的に「上場すると信用がつく」と言われますが、当社は非上場です。ただ、このようなビルに開院することは、ブランド力を高める重要な要素になると考えています。入居にあたっては厳格な審査が行なわれ、「ビルそのものがブランド」となっているからこそ、その中で診療していることが患者さまに対しても信頼の証明になるのです。



こうしたブランド強化は、人材の採用を進めるうえでも大きなアドバンテージになります。不妊治療の現場では、医師や看護師が業界全体で不足しており、人材確保は大きな課題です。



このビルへの出店を通じて経営の安定性を印象づけることができ、ひいては「人気エリアのランドマークで働ける」という点も含めて、採用面での魅力向上につながると考えています。

「夜の採卵ができない」理由…キャリアと治療の両立が課題

──起業からこれまでのキャリアを振り返ると、2019年の「にしたんクリニック」から「にしたんARTクリニック」へと事業を拡大。不妊治療とはかけ離れた業界からのスタートで、こうした事業展開に至った背景を教えてください。

根底にあるのは「社会の課題に対して、事業を通じてアプローチし、少しでも良くしていきたい」という思いです。僕はいま56歳なので、人生もあと3分の1ぐらいでしょうし、自分自身も不妊治療を受けたおかげで娘を授かれた実感があります。



だからこそ、最後の仕事として「命を生み出す」というテーマに真正面から向き合いたいと考えるようになり、不妊治療を通じて少子高齢化という課題に向き合うことに、自分の時間を使いたいと思いました。

──不妊治療の現場から見て、少子化の本質的な課題はどこにありますか？

「経済的な理由」がよく挙げられますが、一概にそうとはいえないと感じています。昭和以前の日本や、経済的には決して豊かではない国でも、子どもがたくさん生まれているケースはありますよね。 実際に不妊治療の現場に携わっていると、「子どもがほしいのに産みにくい環境」が大きな要因だと強く実感するんです。



まず、晩婚化によって不妊治療が必要なケースは増えていますが、そのなかで女性の負担の大きさを軽くする手立てがまだまだ足りないと感じています。とくにキャリアとの両立は大きな課題です。



女性の社会進出が進んでいる一方で、ほとんどの不妊治療クリニックは19時には営業を終了し、土日の診療時間も午前中だけというところが多い。夜に採卵（体外受精のために卵巣から卵子を取り出す処置）をしているクリニックは、まだ限られています。これでは、通いたくても通えない方が出てしまいますよね。

──現在、「にしたんARTクリニック」では平日22時まで診療されていますが、夜間に採卵まで行なうことは、他のクリニックではなぜ実現が難しいのでしょうか。

「にしたんARTクリニック」を創業する前はテクニカルな問題かと思っていたのですが、実は単にクリニック側の働き方の問題なんですよね。採卵を夜に行なうと、その後に採れた卵子の処理を胚培養士が担います。個数をカウントしたり、状態を整えたりする必要があって、採れる数は人によってバラバラなので、作業時間が読みにくい。



場合によっては処理が終わるころには終電もなくなるので、「そんな働き方はしたくない」という話になってしまう。けれど、本来は患者さまが病院の都合に合わせなければならない状況自体が問題だと思っています。

事業の枠を超えて、1900社以上に無料のAMH検査を提供

──少子化対策の障壁となる「産みたい女性の負担」を軽減するために、「にしたんARTクリニック」ではどのような取り組みをされていますか。

夜間や土日の診察を実施するうえでの一番のハードルは、「遅くまで働きたくない」というスタッフ側の気持ちの部分。そこで、採用段階で理念に共感してくれる人に来てもらうことを重視しつつ、終電がなくなってもクリニック側でタクシー代を支給するなど、安心して働ける体制を整えることで、夜の採卵を実現しているのです。



また、患者さまの治療にともなう心理的な負担を軽くするために、カウンセリング制度も導入しています。初診ではいきなり診察に回すのではなく、ご夫婦の悩みや進みたい方向性を丁寧にすり合わせるところから始めます。



そのうえで継続的にフォローを行ない、たとえば旦那さんが不妊治療に前向きでない場合は、カウンセラーから「一度、旦那さんを連れてきてほしい」とお願いし、ご夫婦で向き合えるように時間をかけて説明することもありました。



さらに、通院するようになったら、公式LINEでつながってもらっています。診察室では何も思わなくても、家に帰ってから疑問や不安が出てきて、次の診察までやきもきしてしまうことが多いんですよね。



だからこそ、メッセージにもできるだけ早く対応し、悩みにはいつでも応えられるような体制を維持するよう努めています。

──不妊治療クリニックとして患者さまに寄り添う体制を整えることは、少子化対策への貢献になっていると感じます。一方で、少子化を解決するために、自ら外に向けてアクションを起こす取り組みもされていますか？

そうですね。僕らは現在、1,900社以上という規模で日本の企業に向けて無料のAMH検査を提供しています。AMH検査というのは、その時点で卵巣内に残っている卵胞数の目安を推定する検査で、不妊治療を始める際に欠かせない検査です。



この検査を企業には「福利厚生」として導入してもらっています。匿名で相談できる「不妊相談ホットライン」もセットで提供していて、検査結果をお伝えするカウンセリングのタイミングで、不妊にまつわる不安や質問を気軽に聞ける場をつくることで、女性側の意識が高まるようにしています。



これは「少子化を防ぐための一つの役割」を果たしていると感じていますし、各企業が会社単位でどんな取り組みをすべきかを考える場にもなっているでしょう。

──「不妊治療クリニック」の事業の枠を超えた取り組みとも言えますね。

実は僕自身には、「事業をやっている」という感覚はあまりないんですよ。とにかく社会の課題を少しでも解決するために、自分ができることをやりたいだけなんです。民間として先頭に立ち、大企業とも連携しながら、少子化の解消につながる取り組みをこれからも続けていきたいと思っています。

取材・文／福永太郎

脚注

※１ https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei24/dl/02_kek.pdf