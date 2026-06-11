◇NBAファイナル第4戦 ニックスースパーズ（2026年6月10日 マジソン・スクエア・ガーデン）

今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第4戦が10日（日本時間11日）に行われた。ニューヨークには多くのセレブリティが来場した。

東王者ニックスが敵地で2連勝を飾り、本拠地ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（MSG）に帰還した。第3戦ではドナルド・トランプ米大統領が来場。そのため試合前から会場周辺は厳戒態勢が惹かれて、異様な雰囲気となった。

国歌斉唱でスクリーンにトランプ大統領の姿を映し出すと、大ブーイングが起こった。しかし試合では接戦を落として、今シリーズ初黒星。通算2勝1敗となった。

シリーズとしても重要な1戦となったニューヨークでの第4戦。トランプ大統領は来場しなかったが、コートサイドには世界一有名なニックスファンである映画監督のスパイク・リー氏や米人気歌手テイラー・スウィフトなど豪華セレブリティが来場した。

しかし試合では、試合開始早々にニックスの中心選手であるカール・アンソニー・タウンズが2連続ファウルで交代せざるえない状況に追い込まれた。その後もなかなかペースを握れず前半は49―76と27点ビハインドで折り返した。

まさかの大量リードに本拠地のファンは沈黙した。