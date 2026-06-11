G大阪は11日、公式サイトを通じ、スタジアムMCを務めるフリーアナウンサーの池田琴弥（32）が産休入りすると発表した。2026/27シーズンのホームゲームは、11年から21年まで同MCを担当した内藤朝佳が務める。池田は自身のSNSで「しっかりパワーアップして戻ります」と意気込みを記した。

クラブは「このたび、スタジアムMCを務める池田琴弥さんがご出産のため、明治安田Jリーグ百年構想リーグ終了をもちまして、一旦スタジアムMCの活動をお休みさせていただくこととなりました」と発表。「これまで数多くの試合で、ファン・サポーターの皆さまとともにスタジアムを盛り上げ、チームを支えていただきました池田さんに、心より感謝申し上げます」と感謝を伝えた。

続けて「なお、2026/27シーズンのホームゲームにつきましては、池田さんの活動休止期間中、内藤朝佳さんがスタジアムMCを担当いたします」と報告。「今後もファン・サポーターの皆さまに試合会場での時間をより一層お楽しみいただけるよう努めてまいりますので、引き続き温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

池田は自身のXに「大好きな先輩内藤さん、そしてガンバ大阪の皆様のご協力で、これからの出産、育児を頑張る期間を持つことができます。本当にありがとうございます」と産休入りへの感謝を投稿。「しっかりパワーアップして戻りますので、温かく見守っていただけると幸いです」としみじみとつづった。