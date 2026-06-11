風間俊介「ラヴィット！」欠席で田村真子アナが理由説明 川島明「どうなってるの？風間くん」
【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の風間俊介が、6月11日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）を欠席。同局の田村真子アナウンサーが理由を明かした。
【写真】風間俊介、美人アナと2ショット
4月から6月のシーズンレギュラーとして木曜日を担当している風間。番組冒頭、田村アナから「本日、風間さんは舞台出演のため、お休みです」と説明があると、MCの麒麟・川島明は食い気味に「どうなってるの？風間くん、これ。風間くんどうなってる？」とカメラに向かって呼びかけた。
これに田村アナが「お忙しい！でも舞台は外せないんでね。さすがに」とフォローすると、川島は「半分ですよ？もう半分。もう終わりますよ」とツッコミ。「舞台頑張ってください！風間くん！お待ちしてま〜す！」と笑顔で呼びかけた。
なお、風間は4月からのシーズンレギュラーとして2週目から登場。風間が出演する舞台「KOKAMI@network vol.22『トランス』」は、4月28日から5月10日まで東京・本多劇場で上演されたほか、5月13日から6月11日まで静岡、岡山、大阪、愛媛、石川、新潟、神奈川、広島、兵庫、北海道を巡演している。そのため、6月5日放送回では3週ぶりの出演となっていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆風間俊介「ラヴィット！」休演
4月から6月のシーズンレギュラーとして木曜日を担当している風間。番組冒頭、田村アナから「本日、風間さんは舞台出演のため、お休みです」と説明があると、MCの麒麟・川島明は食い気味に「どうなってるの？風間くん、これ。風間くんどうなってる？」とカメラに向かって呼びかけた。
◆風間俊介「ラヴィット！」3週ぶりに登場
なお、風間は4月からのシーズンレギュラーとして2週目から登場。風間が出演する舞台「KOKAMI@network vol.22『トランス』」は、4月28日から5月10日まで東京・本多劇場で上演されたほか、5月13日から6月11日まで静岡、岡山、大阪、愛媛、石川、新潟、神奈川、広島、兵庫、北海道を巡演している。そのため、6月5日放送回では3週ぶりの出演となっていた。（modelpress編集部）
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