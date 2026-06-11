空前の「監督代行ブーム」到来である。

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巨人戦3連戦の初戦を終えた直後の10日午前1時、楽天は三木肇監督の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチが監督代行となり、同日夜、橋上秀樹監督代行率いる巨人と戦った。

そして仙台から遠く離れた福岡でも、「3人目」の監督代行が登場した。阪神はソフトバンク戦の7回、リプレー検証の結果に抗議した藤川球児監督が退場処分。急きょ、和田豊ヘッドコーチが代行として指揮をとることになったのだ。

去る7日にもDeNAの相川亮二監督が審判に5分以上の抗議を行い、退場。迮岡賢二郎ベンチコーチが代行を務めた。わずか4日間で4人の監督代行とは、まさに珍事だろう。

もちろん、監督が辞任した巨人、休養の楽天と、阪神・DeNAは同列には語れない。あくまで一夜限りの代行だ。

しかし、球界では3人目、4人目の「正規監督代行」の誕生も囁かれている。

「広島と中日ですよ」と、球界OBが続ける。

「新井貴浩監督（49）は就任1年目の2023年こそ2位だったが、その後は2年連続Bクラス。今季も5位に低迷している。開幕前はゾンビたばこ騒動もあり、球団イメージも悪化。主催試合の平均観客動員数は昨季から約1000人減っている。中日の井上一樹監督（54）は今季が2年契約の最終年。昨季は4位に終わり、今季は開幕直後から最下位街道を突っ走り、現在は借金17。10日の西武戦は勝ったものの、負けていれば自力V消滅と、追い込まれていることには変わりはない」

流行に乗ってみる？

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ところで、楽天の塩川監督代行とはどのような人物なのか。現場からは「頭が良く、野球をよく知っている」という評判の一方で、「悪く言えばイエスマン」といった気になる声も上がっている。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】楽天・塩川達也監督代行とは何者か では、それらについて詳しく報じている。