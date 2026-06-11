三木肇監督の電撃休養により、ヘッドコーチから抜擢された楽天の塩川達也監督代行（43）。どんな人物なのか。

【もっと読む】球界でブーム到来！増え続ける「監督代行」次はダレ？名前が挙がる2球団

楽天が球界に参入した2004年、球団初のドラフトで東北福祉大から5巡目指名で入団。内外野を守れる守備力がウリで、楽天の2代目指揮官である野村克也監督に重宝された。

「頭が良く、野球をよく知っている。同期で後に楽天監督も務めた平石と同じタイプ。野村監督も『塩川はスタメンでない時でも、常に自分が試合に出る時の準備をしている』と話していた。性格もマジメで野村監督の好み。大事な場面での守備固めや代走など、便利屋として重宝されていた」（球団OB）

現役通算263試合で、打率.199、1本塁打、13打点。スタメン出場は95試合と、ほとんどがサブとしての出番だった。

野村監督が09年限りで退団すると、出番は激減。10年のブラウン監督時代は一軍出場ゼロ。星野監督時代の11年は4試合に出場し、この年のオフにユニホームを脱いだ。

その後は楽天のジュニアチームのコーチを務め、一度は社会人のクラブチームに入団したものの、17年オフに一軍戦略・内野コーチとして楽天に復帰した。

別の球団OBは「コミュニケーション能力が高いからなのだろうが」と、こう続ける。

「周囲の空気を読んで、『自分が何を求められているのか』を察知し、それに合わせる傾向がある。その時の監督や二軍監督、つまり直属の上司が選手に厳しく接するタイプの時は、自分も同様に選手に対して厳しい。反対に温厚な上司の時は、選手に優しく接する。良く言えば上に忠実で、悪く言えばイエスマン。上司受けは良いが、果たして選手がどう思うかは……」

初陣となった昨10日は巨人先発の戸郷に14三振を喫し、0-7で完敗。自力Vも消滅した。もっとも、上司受けが良いならば、成績不振で「代行の代行」が必要となるケースはなさそうだが……。

◇ ◇ ◇

いま、空前の「監督代行ブーム」が起きている。巨人と楽天に続き、早くも3人目、4人目の名前が囁かれているが、それはいったいどこの球団なのか。●関連記事 ★ では、それらについて詳しく報じている。