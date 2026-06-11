ドル円軟化、米イラン「つかの間の安堵」原油高一服 日経一時プラ転 ドル円軟化、米イラン「つかの間の安堵」原油高一服 日経一時プラ転

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ドル円軟化、米イラン「つかの間の安堵」原油高一服 日経一時プラ転



有事のドル買いが後退、ドル円は160.40円台に軟化。ユーロドルやポンドドルは上昇している。時間外でNY原油の上昇が止まり、米株はプラス圏を回復している。日経平均も一時プラス圏を回復する場面があった。



米軍が直近のイラン攻撃を完了したと発表、ひとまず追加の攻撃はなさそうだ。ただ、つかの間の安堵にすぎない。トランプ米大統領はイランが合意しなければ明日「徹底的に爆撃してやる」と警告。イラン側も強硬姿勢を堅持しており、報復の応酬は激化する見通し。

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