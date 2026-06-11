通貨オプション ボラティリティー ドル円７％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.73 7.11 7.80 7.49
1MO 6.95 5.63 6.64 6.46
3MO 7.90 5.70 7.01 6.63
6MO 8.47 5.87 7.49 7.01
9MO 8.61 6.05 7.77 7.19
1YR 8.81 6.46 8.11 7.43
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.44 9.99 8.40
1MO 6.70 8.27 6.74
3MO 7.39 8.55 6.81
6MO 8.03 8.99 7.03
9MO 8.37 9.13 7.11
1YR 8.59 9.37 7.33
東京時間10:22現在 参考値
中東情勢への警戒感に加え、来週のFOMCが期間に入ってきたこともあり、１週間物は少し上昇傾向
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3MO 7.90 5.70 7.01 6.63
6MO 8.47 5.87 7.49 7.01
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:22現在 参考値
中東情勢への警戒感に加え、来週のFOMCが期間に入ってきたこともあり、１週間物は少し上昇傾向