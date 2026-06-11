　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.73　7.11　7.80　7.49
1MO　6.95　5.63　6.64　6.46
3MO　7.90　5.70　7.01　6.63
6MO　8.47　5.87　7.49　7.01
9MO　8.61　6.05　7.77　7.19
1YR　8.81　6.46　8.11　7.43

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.44　9.99　8.40
1MO　6.70　8.27　6.74
3MO　7.39　8.55　6.81
6MO　8.03　8.99　7.03
9MO　8.37　9.13　7.11
1YR　8.59　9.37　7.33
東京時間10:22現在　参考値

中東情勢への警戒感に加え、来週のFOMCが期間に入ってきたこともあり、１週間物は少し上昇傾向