さくさく＆ふわふわ美味「ツナ缶×豆腐」のしっかりおかず

人気の節約食材でしっかりおかずを作ろう！

あると便利なツナ缶。きっとどのおうちでもストックしてあることでしょう。今回は、そんな人気のツナ缶に、同じくリーズナブルでヘルシーなところが大人気の豆腐をコラボさせたおかずにフィーチャーしました。

ツナ缶、豆腐、どちらも単品だと少しボリュームに欠けるけれど、これからご紹介するアレンジ方法なら食べ応えもバッチリ！さくさく＆ふわふわしたおかずは、白いご飯が止まらなくなるおいしさですよ。



人気沸騰間違いなしのレシピが勢揃い

今回のラインナップは、ナゲットやハンバーグ、お焼き、コロッケなど、パン粉や片栗粉などを少しプラスして、揚げたり、焼いたりすることでボリュームアップしたもの！

しっかり味のついたツナと豆腐を組み合わせることで、クセになる味わいに。子どもも大人もパクパク食べてくれそう。これは食卓に出したら、即売り切れ間違いなしですね。



さくふわナゲットにしても

ふわふわのハンバーグはいかが？

子どもも食べやすいおやき

おつまみ＆お弁当にもぴったりなつくね

パン粉をつけて焼き揚げに

いかがですか？ツナ缶、豆腐、どちらも家計を助けてくれる頼もしい食材だけに、タッグを組んだらまさに神おかずになっちゃいますね。大人も子どもも食べられる味なので、大家族や育ち盛りのお子さんがいて、たくさんおかずを作らなくてはいけないというおうちの方も大助かり。ヘビロテ必至のおかずのバリエ。さっそく活用してみてください。（TEXT：森智子）