サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が、10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。Jリーグ創生期メンバーの“暗黙のルール”を明かした。

同番組では、ともにヴェルディ川崎でプレーした元サッカー日本代表の北沢豪氏と共演した。北沢氏を「キーちゃん」と呼ぶ武田は「サッカー選手がオシャレっていうのは、僕とキーちゃんが作ったイメージ」と自負。「93年のベストドレッサー賞を、サッカー選手で初めて獲ったのは僕ですから」と振り返った。

するとMCの「かまいたち」濱家隆一が「ヴェルディはオシャレでしたもんね」と納得。武田は「カズさん（三浦知良）だったらジョルジオ・アルマーニ、僕はエンポリオ・アルマーニ、ラモス（瑠偉）さんはミッソーニで同じのを着ない。車も僕はポルシェ、ラモスさんはBMW、キーちゃんはベンツ」と解説。北沢氏も「かぶるなって言われた」と同意した。

そして武田は「僕が六本木のアルマーニに買いに行った時、“舘ひろし”、“田原俊彦”、“武田修宏”って棚があって、かぶらないように」と回想。濱家の相方・山内健司が「違う業界の人ともかぶらないように」と驚くと、武田は「そういう時代のスタイルっていうか」と懐かしんでいた。