劇団「進戯団 夢命クラシックス」の公式Xが11日、更新され、同劇団の主宰で俳優、声優、脚本家、演出家として活動する伊藤マサミ（43）の騒動について謝罪した。

暴露系アカウントから自身の不適切な行動が明かされ、この日、自身のXで「全て私の無責任な行動によるもの」と認め謝罪した伊藤。これを受けて、伊藤が主宰する劇団も声明を投稿した。

声明は「進戯団 夢命クラシックス 主宰伊藤マサミの不祥事に対するお詫び」と記し、「この度は、当劇団主宰 伊藤マサミの不祥事に関して、応援してくださっている皆様、日頃お世話になっている関係者の皆様へ多大なるご迷惑とご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。

劇団は現在、「進戯団 夢命クラシックス＃28.5公演『紅の月に導かれシは千年のー』」を上演している。

これに関しては「劇団員で話し合いをさせていただき、千穐楽まで予定通り上演させていただきたいと思います」と21日の千穐楽まで公演は継続すると報告。「ご来場いただくお客様、ご出演いただく出演者の皆様、スタッフの皆様へ多大なるご心配とご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした」と重ねて詫びた。

「千穐楽まで皆様に楽しんでいただけるように誠心誠意上演させていただきます。何卒ご支援、応援いただけますと幸いです」と理解を求めた。

伊藤は人気コンテンツ「あんさんぶるスターズ！」瀬名泉役の声優としてで広く知られ、海外ドラマ吹き替えや映像作品にも参加。舞台業界でも演出家として高い評価を受け、「Dr.STONE」「B-PROJECT on STAGE」「心霊探偵八雲」「チア男子!!」など数々の2.5次元舞台や演劇作品を手掛けた。

伊藤を巡っては、10日にXの暴露系アカウントが不倫疑惑をスクープ。女性ファンとのライブ後の密会を示唆するLINEなどが公開されていた。