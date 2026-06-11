どぶろっく、佐賀で公開収録へ 場所は吉野ヶ里歴史公園内 サガテレビが呼びかけ
お笑いコンビ・どぶろっく（森慎太郎、江口直人）のサガテレビ・レギュラー番組『どぶろっくの一物』（毎週土曜 後5：59）の初となる公開収録が決まり、観覧募集が始まっている。
【写真】『ガキ使』で…優勝の栄冠を勝ち取り満面の笑みを浮かべるどぶろっく
『どぶろっくの一物 夏休み1時間SP』（8月22日放送予定）の番組収録として、吉野ヶ里歴史公園内のキャンプ施設「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里 新西口キャンプサイト」を舞台に実施。自然豊かなロケーションの中で、どぶろっくが佐賀の魅力と夏の楽しさをたっぷり届ける。
普段は体験できないテレビ収録の臨場感を楽しめる。観覧は無料で、抽選により50組を招待。「番組ファンの皆さまはもちろん、『収録を体験してみたい』『夏の思い出を作りたい』という方のご応募をお待ちしております」と呼びかけている。応募はサガテレビの専用フォームから。
■公開収録概要
開催日時：2026年7月7日（火）午後6時〜午後7時30分（受付午後5時〜5時45分）
会場：スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里 新西口キャンプサイト（佐賀県神埼市）
参加費：無料（事前応募・抽選制）
募集期間：6月28日（日）23:59まで
当選組数：抽選制 50組（1組最大4名まで）
当選発表：当選者のみに6月29日（月）中にご連絡
【写真】『ガキ使』で…優勝の栄冠を勝ち取り満面の笑みを浮かべるどぶろっく
『どぶろっくの一物 夏休み1時間SP』（8月22日放送予定）の番組収録として、吉野ヶ里歴史公園内のキャンプ施設「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里 新西口キャンプサイト」を舞台に実施。自然豊かなロケーションの中で、どぶろっくが佐賀の魅力と夏の楽しさをたっぷり届ける。
■公開収録概要
開催日時：2026年7月7日（火）午後6時〜午後7時30分（受付午後5時〜5時45分）
会場：スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里 新西口キャンプサイト（佐賀県神埼市）
参加費：無料（事前応募・抽選制）
募集期間：6月28日（日）23:59まで
当選組数：抽選制 50組（1組最大4名まで）
当選発表：当選者のみに6月29日（月）中にご連絡