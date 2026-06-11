カーテン裏に逃亡→発見された“ネココンビ”　愛らしさ満点でビビり倒すネコいぬが続々登場

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

6月11日（木）放送の同番組では、「第3回 ビビりすぎ王決定戦」や「愛猫の息遣いまで描く若き日本画家」などを特集する。

【写真】愛おしいほどビビりまくり！飼い主の脚にしがみつく柴犬

今回のいぬコメンテーターは、前回に続いてももいろクローバーZの玉井詩織。

愛犬・イロハくんのちょっと変わった特技を披露するも、その行動にさらば青春の光・森田が思わずツッコむことに？

◆愛らしさ満点！第3回 ビビりすぎ王決定戦

さまざまなものにビビり倒す、ネコいぬたちの愛らしくもユニークな姿を競う人気企画の第3回が開幕。

優れた聴力ゆえに雷の音に敏感になり、ブルブルと震えが止まらなくなってしまうワンちゃんや、赤ちゃんの声に驚くあまり見事なズッコケを見せるボーダーコリー。

さらに、久しぶりに実家へ帰省した飼い主の顔を見るなり、カーテンの裏へ忍者のように逃げ込み微動だにしないネココンビも。

愛おしすぎるビビりっぷりに注目だ。

◆愛猫の息遣いまで描く若き日本画家

今回の「注目の1枚」は、SNSでの閲覧数が100万回以上を記録、キジトラを描いた神々しい日本画を取材する。

圧倒的な毛並みの質感と美しさを持つ作品は、和歌山県に住む日本画家が描いたもの。モデルは、7年前に母ネコとはぐれていたところを保護された愛猫だという。

墨の濃淡を重ねることで、思わず触りたくなるほどリアルな後ろ姿や耳のラインを表現する、職人技の極意と風流な世界に迫る。

このほか番組では、「温泉地・別府で出会う、“全国1位”のツンデレおもてなし」なども紹介される。