味の素が満を持して急反騰、ＴＳＭＣの月次売上高受け独占供給ＡＢＦに再脚光◇

味の素<2802.T>が急反騰、一気に５０００円台を回復した。前日まで７営業日続落で約６５０円ほど水準を切り下げ、中期波動の分水嶺である７５日移動平均線も小幅ながら割り込み下値リスクを意識させたが、きょうは動きを一変させ大陽線で切り返してきた。



同社が製造する半導体パッケージ基板用絶縁材料（高性能ビルドアップフィルム＝ＡＢＦ）は、同社ならではのアミノ酸製造技術及びそこから派生した有機化学・配合技術を駆使したもので、独占的サプライヤーとして世界の注目を浴びている。前日に半導体受託生産世界最大手のＴＳＭＣ＜TSM＞の５月の月次売上高が発表されたが、前年同月比３０％増で同月としては過去最高水準に達した。主要顧客であるエヌビディア＜NVDA＞の先端半導体製造受託が絶好調で収益を押し上げているが、これを受けてきょうの東京市場ではＴＳＭＣと業績連動性が高いキオクシアホールディングス<285A.T>やイビデン<4062.T>などに買いが向かった。イビデンは味の素のＡＢＦを使って最先端パッケージ基板を製造するという不可分の関係性があり、味の素の株価も強く刺激される格好となっている。



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出所：MINKABU PRESS