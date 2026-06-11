開催：2026.6.11

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 9 - 8 [ドジャース]

MLBの試合が11日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとドジャースが対戦した。

パイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズ、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。

4回表、5番 マックス・マンシー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 PIT 0-1 LAD、6番 カイル・タッカー 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 PIT 0-2 LAD

4回裏、7番 タイラー・コーリハン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-2 LAD

6回表、7番 ライアン・ウォード 初球を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでドジャース得点 PIT 1-6 LAD

7回裏、2番 ブランドン・ロー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 3-6 LAD、3番 ブライアン・レイノルズ 7球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでパイレーツ得点 PIT 4-6 LAD

8回裏、7番 タイラー・コーリハン 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 7-6 LAD、1番 スペンサー・ホルウィッツ 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 9-6 LAD

9回表、1番 大谷翔平 初球を打ってセンターへのツーランホームランでドジャース得点 PIT 9-8 LAD

試合は9対8でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのエバン・シックで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はドジャースのカイル・ハートで、ここまで1勝1敗1S。パイレーツのソトにセーブがつき、4勝1敗9Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.299。さらに、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.2回を投げ、6安打（1本塁打）、3失点、6奪三振、防御率は1.06となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 10:46:12 更新