11日11時現在の日経平均株価は前日比558.24円（-0.87％）安の6万3621.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は314、値下がりは1201、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は129.53円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が106.2円、ファストリ <9983>が77.23円、ＴＤＫ <6762>が72.41円、フジクラ <5803>が26.75円と続いている。



プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を77.91円押し上げている。次いで東エレク <8035>が39.22円、イビデン <4062>が24.81円、味の素 <2802>が24.20円、村田製 <6981>が11.67円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、食料、海運、その他製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、輸送用機器、機械が並んでいる。



※11時0分7秒時点



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