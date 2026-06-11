仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は10日、チェコメディアの報道を引用し、チェコ国防省が機密性の高い軍事区域への中国製自動車の立ち入りを制限する指令を発したと報じた。

チェコメディアのセズナーム・ズプラーヴィによると、目的はスパイ活動を防ぐため。チェコ国家サイバー・情報セキュリティー庁（NUKIB）は昨年、中国製自動車がセンサーやカメラを利用して周辺環境のデータを収集し、中国国内のサーバーに保存する可能性があるとの警告を発した。

チェコ軍参謀本部のズデニカ・ソバルナ・コシュヴァンコヴァ報道官は、「NUKIBの警告および一部NATO加盟国の経験を踏まえ、国防省が指定する区域への一部車両の立ち入りを制限している」と認め、「この措置は、潜在的リスクに対処するための予防的なものであり、現在の安全保障情勢に応じて継続的に評価を行っていく」と述べた。

なお、この指令はチェコ国防省のすべての部門に適用されている。中国製自動車の立ち入りを全面的に禁止するものではなく、チェコ軍は車両の種類や区域・施設の機密性に応じて制限の程度を判断する。チェコの他の機関も同様の措置の導入を検討しているという。

昨年、中国車はチェコの乗用車販売全体の4％を占めたが、販売台数は前年比28％増加した。中国車ブランドの中で販売台数が最も多かったのは上海汽車傘下のMGで、4678台だった。奇瑞汽車傘下のジェイクー（Jaecoo）とオモダ（Omoda）も好調な販売実績を上げているという。（翻訳・編集/北田）