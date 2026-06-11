俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月7日、第22話が放送され、戦国武将・荒木村重が謀反に至る姿が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第22話は「播磨大誤算」。一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退。ある夜、自責の念に苦しむ秀吉は足を踏み外して頭を打ち、記憶を失くしてしまう。羽柴小一郎（仲野太賀）は兄の記憶を取り戻そうと手を尽くし…という展開。

荒木村重（トータス松本）は織田信長（小栗旬）から「お主の家臣が、毛利と内応しておるという話を耳にした」。否定したものの、有岡城に戻ると、荒木家与力・高山右近（市川知宏）と中川清秀（すがおゆうじ）が毛利の外交僧・安国寺恵瓊（立川談春）を連れてきた。

村重「これは一体、どういうことじゃ。まさか、通じとったのは、おまえらか…」「黙れ！わしは何も聞かん。何も知らんぞ」

恵瓊「どうやら、ご迷惑じゃったようじゃな。すぐに退散いたします。ただ、織田信長という男は、一度疑いをかけた者をやすやすと、許すようなお方であろうか。誤解されねばよいがのう」

ラスト15秒、三木城攻めの軍議中に急報が届く。「有岡城主、荒木村重様、謀反にござりまする」――。平穏に生きたい愛妻家の村重も、乱世が逃さない。

村重の妻・だしは、夫の最大の理解者で“今楊貴妃”と称される美女。名前は「城郭の出し（出丸・出城）に居住していた」ことが由来とされる。演じるのは女優の山谷花純。大河出演は2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶり2回目となる。

「昨年、『豊臣兄弟！』のオーディションを受けさせていただきました。結果としてその役は決まらなかったのですが、どうしてもあきらめ切れず、いつかご縁があることを信じて1年間お着物を着る役を優先して過ごしてきました。凄く思い入れの強い役です。自分にしか演じられないだしを残せるよう頑張ります」

「有岡城の戦い」（1578年・天正6年）の後、だしは京・六条河原で処刑。14年の大河「軍師官兵衛」第23話「半兵衛の遺言」（6月8日）でも、だし（桐谷美玲）と一族の最期が描かれたが、今作はどうなるのか。