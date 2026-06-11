“誹謗中傷動画”報道をめぐり、高市総理は、公設秘書と動画の作成者とのやり取りとされる音声について、秘書に確認したところ本人の声か「似ているように思うが確信は持てない」と言われたと明らかにしました。

【写真を見る】「誹謗中傷動画」めぐり追及される高市総理 動画作成者との関係については…

オンライン会議への参加認めるも…秘書「似ているが確信持てない」

国会では6月10日も、高市総理への追及がありました。

前回の自民党総裁選や衆院選で、高市総理の公設秘書が動画作成者と連携し、他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していた、などと週刊文春が報じた問題。

文春は、秘書と動画作成者のオンライン会議のやりとりだとする音声データを公開していますが、これまで高市総理は国会で、「（音声が）秘書本人か判断が難しい」などとして報道を否定し続けてきました。

これについて10日の衆院法務委員会では。

中道改革連合 西村智奈美 衆院議員

「現在、無料公開されている音声記録につきまして、（秘書）ご本人に確認を取っていただいた、その結果をご答弁をお願いいたします」

高市総理

「秘書本人に音声を確認させましたところ、『自分の声に似ているように思うが、編集されて発言がこま切れになってることなどから内容も含め確信は持てない』ということ。



ただ、『昨年信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討している企画の紹介を聞いたことはある』ということでした」

音声について、秘書本人は自分の声か「確信が持てない」という一方で、オンライン会議への参加は認めたことになります。

「秘書が事実と違うと言っていた」事務所からの回答を訂正

また週刊現代は、高市事務所から得た“オンライン会議に参加した”という主旨の回答を紙面に掲載しましたが、高市総理は先週、「秘書が事実と違うと言っていた」と答弁。

これについて10日、改めて秘書に確認したところ、「事務所が回答した内容だった」と訂正しました。

高市総理

「秘書は自宅で就寝中でもあり、手元に回答文もなかったです。ごく一部抜き出されたところ（回答文）を私が電話で読み上げたものですから、『回答した内容と違うと勘違いをした』と説明がございました」

ただ、「これまで私も秘書も面識はない」としていた動画作成者との関係については言及しませんでした。