『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月11日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「アルミ缶を分別せずに可燃ごみの中に入れている方がいますが、焼却炉に入ってしまうと資源として再生できません」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「時折、アルミ缶を分別せずに可燃ごみの中に入れている方がいますが、焼却炉に入ってしまうと資源として再生できません。」と投稿。









続けて「日本には原料のボーキサイトがないので、資源として再利用したいので、缶の日に出していただけると新しく作るより電気エネルギーが97%節約になります！」と、空き缶のリサイクルを呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】