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　美容家で元女優の君島十和子さんが11日までに自身のインスタグラムを更新し、60歳の誕生日を祝福される様子を披露した。

　5月30日に60歳の誕生日を迎えた十和子さんは、「【人生初】夢かと思うほど幸せなサプライズにご賛同してくださった皆様　本当に本当にご多用の中、お時間頂きましてありがとうございました。心から感謝しています」と書き出すと、赤いノースリーブドレス姿での誕生日パーティー出席者とのショットをアップ。

　「各分野でご活躍され、ご尊敬申し上げている方々、何十年も私や家族に関わって下さる大好きで大切な方々、そして…　いまや家族同然のFTCやTWKに携わる方々にお集まり頂き　人生で初めてこんなに華やかに誕生日祝いをして頂きました」と明かした。

　「60歳からの人生は、こうして関わって下さる方々にどんな恩返しできるでしょうか　もちろん、ここまで元気で働ける心身を

授けてくれた両親にも！！」と感謝した。

　サプライズについては「ある日…主人が何気なく『会社のスタッフがウチウチでお祝いの準備進めてくれてる。平日、皆んな業務が終わってから、わざわざ集まってくれるんだからお招きする側として、着るもの用意したら？』そして、誕生日の日が近づくに連れて　家でご飯を食べていても　私以外の家族が、とても口数が少ないんです『みんな、5月でお疲れ気味なのかな？まさか

反抗期？更年期？』不審に思いつつも黙っていました…」と回顧。

　「実は、各分野のゲスト様に手分けして連絡したり　いろんな連絡事項の進捗を伝達したいけれど　私にはナイショなので　うっかり、口を滑らせないか気を遣って　いたそうで」との事実が判明。

　最後には「ご参加くださった方皆様にも　家族にも、そしてお気持ちを寄せて下さった　方々にも本当に、沢山のありがとうを

お伝えしたいです」とつづり、自身と夫の君島明さん、長女で、元宝塚歌劇団で女優の君島憂樹、次女でインフルエンサーとして活動する、君島幸季（みゆき）の家族ショットなども投稿した。

　十和子さんの投稿に、フォロワーからは「十和子さんが羨ましいです〜。本当に素晴らしいサプライズでしたね」「とっても美しい　赤のドレスと、ティアラが、お似合いです」「十和子さん、最高！」「素敵すぎ　おめでとうございます」「素敵なご家族ですね」といった反響が寄せられている。