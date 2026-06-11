美容家で元女優の君島十和子さんが11日までに自身のインスタグラムを更新し、60歳の誕生日を祝福される様子を披露した。

5月30日に60歳の誕生日を迎えた十和子さんは、「【人生初】夢かと思うほど幸せなサプライズにご賛同してくださった皆様 本当に本当にご多用の中、お時間頂きましてありがとうございました。心から感謝しています」と書き出すと、赤いノースリーブドレス姿での誕生日パーティー出席者とのショットをアップ。

「各分野でご活躍され、ご尊敬申し上げている方々、何十年も私や家族に関わって下さる大好きで大切な方々、そして… いまや家族同然のFTCやTWKに携わる方々にお集まり頂き 人生で初めてこんなに華やかに誕生日祝いをして頂きました」と明かした。

「60歳からの人生は、こうして関わって下さる方々にどんな恩返しできるでしょうか もちろん、ここまで元気で働ける心身を

授けてくれた両親にも！！」と感謝した。

サプライズについては「ある日…主人が何気なく『会社のスタッフがウチウチでお祝いの準備進めてくれてる。平日、皆んな業務が終わってから、わざわざ集まってくれるんだからお招きする側として、着るもの用意したら？』そして、誕生日の日が近づくに連れて 家でご飯を食べていても 私以外の家族が、とても口数が少ないんです『みんな、5月でお疲れ気味なのかな？まさか

反抗期？更年期？』不審に思いつつも黙っていました…」と回顧。

「実は、各分野のゲスト様に手分けして連絡したり いろんな連絡事項の進捗を伝達したいけれど 私にはナイショなので うっかり、口を滑らせないか気を遣って いたそうで」との事実が判明。

最後には「ご参加くださった方皆様にも 家族にも、そしてお気持ちを寄せて下さった 方々にも本当に、沢山のありがとうを

お伝えしたいです」とつづり、自身と夫の君島明さん、長女で、元宝塚歌劇団で女優の君島憂樹、次女でインフルエンサーとして活動する、君島幸季（みゆき）の家族ショットなども投稿した。

十和子さんの投稿に、フォロワーからは「十和子さんが羨ましいです〜。本当に素晴らしいサプライズでしたね」「とっても美しい 赤のドレスと、ティアラが、お似合いです」「十和子さん、最高！」「素敵すぎ おめでとうございます」「素敵なご家族ですね」といった反響が寄せられている。