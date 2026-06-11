高齢化が急速に進む日本社会において、家族による在宅介護の負担や、介護疲れに起因する凄惨な事件が後を絶たない。特に深刻なのが、認知症の進行に伴って生じる暴言や暴力への対応だ。これらの問題は「家族だから」という理由で外部に相談できず、家庭内で密かに抱え込まれやすい実態がある。「ABEMA Prime」では、実際に家族を在宅介護した当事者や専門医とともに、その苦労や社会的な支援のあり方について考えた。

【映像】「ばーちゃんがゴリラになっちゃった」認知症の祖母を描いた漫画

■認知症の祖母から暴力…

超高齢化社会を迎え、介護を巡る環境は厳しさを増している。ある調査では、ここ30年ほどの間で、介護疲れによる殺人事件や心中事件が毎年30件から40件程度発生している。「約10日に1件」のペースで起きている計算になる。

在宅介護の問題点は、その実態が外部から見えにくく、外の目が当たらず家族全員が疲弊していく構造がある。メモリークリニックお茶の水院長で認知症専門医の朝田隆氏によれば、「認知症の行動・心理症状（BPSD）による暴言や暴力は、介護者にとって多大なストレスで、家族のトラウマとなる」という。

番組では、実際に介護を経験した当事者たちからリアルな実態が語られた。25歳から7年間にわたり、認知症の祖父母を在宅介護した経験を持つ漫画家でライターの青山ゆずこ氏は、当時の壮絶な状況を明かした。「寝ている時に静かに服と布団を奪われて追い剥ぎに遭うような形だったり、生ゴミが部屋に捨てられたりした。おばあちゃんがパニック状態になると、10発、20発、30発と殴られて、（祖父母の手を止めて）なんとか止められたという状態だった」と振り返る。

そのような暴力を受けながらも、青山氏はSOSを出すことができなかったという。「やり返しちゃ絶対にいけないし、私が我慢すれば済むのではないかと、なぜか自己犠牲のほうに走った。家族だから相談できないし、現実を突きつけたくないという思いで、SOSを出すのが遅くなってしまった」と、当事者特有の葛藤を吐露した。また、「母にとったら自分の母親が孫に手を上げるのは悲しいだろうと思って我慢してしまった」と、家族を慮るゆえに孤立を深めていった経緯を語った。

一方で、歌舞伎町ゲイバー｢CRAZE｣店員・カマたく氏は、自身の祖母の介護を経験したことを著書にもしているが、早い段階で施設入所を選択した立場から疑問を呈した。「うちは『みんなやってるよね、施設に入れよう』という感じだったから、早い段階で施設に入れるという道ができた。在宅介護は無理だった」と指摘。その上で、「なぜ日本人は、施設に入れたら謎の罪悪感を持つのか。自分の人生もあるし、家族の人生もある。もちろんお金がなくて預けられないこともあるが、世間体だけで家族だけでなんとかしようとし、恥のように隠す。がんになったら病院に行くのに、なぜ認知症だけそういう扱いなのか。専門医に行って専門のところに預けるのが当たり前なのに」と主張した。

■介護がきっかけで親族も不和に

議論は、介護がもたらす親族関係の悪化や、当事者の心理的限界にも及んだ。

青山氏は、介護によって親族間の関係が壊れていく実態を証言した。「みんな余裕がなくなるため、本当は『ありがとうね』と言いたいところを、全員ができる範囲でやるからどんどん余裕がなくなり、『私はこれだけやっています』と主張をし出す。そして『あなた、こんなやってないじゃない』と潰し合うようになってしまい、介護に関係ない過去の問題がどんどん出てきてバトルしてしまう。おじいちゃん、おばあちゃんはそっちのけで大人のケンカが始まり、本当に溝が深まる」と、過酷さを語った。

また、介護と育児の決定的な違いについても意見が交わされた。グローバルパートナーズ代表・山本康二氏が「赤ちゃんも同じことを何度もやったり、夜泣きがなくならなかったりするが、親は可愛いなという感覚になる。認知症がひどくなるにあたって、可愛いなという感覚にはならないか」と問いかけたのに対し、EXIT・兼近大樹は「（赤ちゃんとは違い）成長がないから」とコメント。SEKAIA株式会社CEO・薄井シンシア氏も「赤ちゃんは（大変な時期が）いつ終わるか見えるが、この人はどのぐらい長生きするかわからない」と同調し、カマたく氏も「しかもボケちゃった方が長生きする」と付け加えた。

孤立を深める介護者の心理状態について、青山氏は「介護の情報を自分ではまずリサーチできない。そこまで余力がいかない。誰かから『こういうのがあるよ』と教えてもらっても、今それどころじゃないと自分でシャットアウトしがちになる。『私がやらなきゃ』という謎のプライドが生まれたりして、頼れなくなって愚痴も言えないと、どんどん自分で閉鎖的な世界を作って追い詰められていく」と、支援の手が届きにくい構造を解説した。

■どう対策していくべきか

番組の終盤では、専門家を交えて今後の課題や具体的な解決策が提示された。

朝田氏は、認知症患者が暴力的になる背景について解説した。「尊厳やプライドを傷つけられたことによる怒りや、寂しさ、自信のなさを隠そうとする怒り、そして被害妄想などが背景にある」と指摘。「便秘や巻き爪など、体の不調を上手く伝えられないケースも多い」とし、身体の異変を確認することや、触れることで安心感を与えるボディータッチの重要性を説いた。

また、同じ質問を何度も繰り返されるような日々の対応について、朝田氏は「むしろ心ではなく、テクニックとして覚える」ことの必要性を強調し、感情論ではなく具体的な技術としての対応スキルが求められているとした。

さらに、限界を迎える前に家族を救うための社会的支援の枠組みも紹介された。市区町村に設置され、社会福祉士やケアマネージャーが利用可能なサービスの紹介などを行う「地域包括支援センター」の活用や、介護者が一時的に介護から離れて休息を取ることができる「レスパイトケア（ショートステイやデイサービスなど）」の必要性が挙げられた。

（『ABEMA Prime』より）

