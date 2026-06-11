敵地パイレーツ戦に登板

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。7回途中6安打4失点だった。自責点3で防御率は戦前の0.74から1.06へと“悪化”。ネット上の日本人ファンは「悔しくてたまらない」「まだまだ全然頭おかしい」などと様々な声をあげている。

今季11試合目の先発となった大谷。初回から3回までは0に抑えたが、4回にソロ本塁打を被弾。6回先頭に右前打を打たれた場面では、右手の指を気にする仕草を見せ、トレーナーが確認に入った。そのまま続投すると、後続を打ち取った。

投げ切れば規定投球回数到達となる7回もマウンドへ。先頭から四球と不運な内野安打で無死一、二塁のピンチを招くと、2者連続三振の後、右翼線を破る2点適時二塁打を浴び、規定まであと1死で降板となった。

大谷が残したランナーは、三塁手マンシーの失策の間に生還。6回2/3を投げて6安打4失点だった。0点台をキープしてきた防御率は悪化し、1.06と1点台に。これにはX上の日本ファンも様々な声をあげている。

「めちゃめちゃ悔しくてたまらないけど、また次回から防御率下げれば良いさ」

「こんだけ騒がれてるけど、防御率は大谷が1番気にしてなさそう」

「防御率1になっちゃいましたね」

「規定に1アウト足りず防御率も1点台に」

「6月で今季初めて防御率1超えるのはバグだろこの人」

「大谷の防御率が1を超えてがっかりしてる人の期待値」

「防御率1点台の投手が打率ほぼ3割って普通にまだまだ全然頭おかしい」

「防御率いくら良くてもチーム負けたら意味ないしな」

「大谷さんならきっとまた防御率下げてくれる！！！！！！」

大谷は勝ち投手の権利を持って降板したが、ブルペン陣が8回に逆転され、7勝目はお預けとなった。仮に7回を投げ切っていれば、防御率でメジャー1位に浮上していたが、あと1人届かなかった。試合には打者として残り、3点を追う9回に意地の12号2ラン。1点差に迫ったチームだったが及ばず、8-9で敗れた。



（THE ANSWER編集部）