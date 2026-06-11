スピーカー選びでは、たいてい「1台でどれだけいい音が鳴るか」を気にするものです。でも、今回の主役はその前提を少し揺さぶってきます。シャオミの「Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential」は、1台1,980円（税込）。2026年5月26日に発売されたばかりの、かなり思い切った価格のモデルです。

これだけ安いと、1台の音を吟味するより「2台買って左右に並べたらどうなる？」と考えたくなります。というのも、2台のスピーカーを用意してペアリングすると臨場感のある音を楽しめる「ステレオペアリング」に対応しているからです。

↑本機は2台でステレオ再生できる「ステレオペアリング」に対応していて、2台購入しても3,960円（税込）。4,000円あればおつりがくる金額で、ステレオが組めてしまう計算です

そこで今回のテーマは「超低価格スピーカー2台のステレオはアリ？ なし？」。 値段なりの割り切りなのか、それとも価格を忘れさせてくれるのか。実際に2台を鳴らして確かめました。

【新発売！】Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential 1.5インチ フルレンジスピーカー 大型パッシブラジエーター Bluetooth 6.0 パワフルサウンド 重低音 ステレオ再生 コンパクトボディUSB接続 10 時間長時間駆動 1000mAh大容量バッテリー ハンズフリー通話 防塵・防水 Xiaomi公式 楽天市場店 \1,980 （2026/06/08 17:33時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

良くも悪くも音楽再生に振り切った仕様

Xiaomi Bluetooth スピーカー Essentialは、1.5インチのフルレンジスピーカーと大型パッシブラジエーターを組み合わせた、デュアルドライバー構成です。定格出力は5W。手のひらサイズなのに、パッシブラジエーターで低音の量感を稼ごうという、この価格帯としてはなかなか理にかなった作りになっています。

主なスペックは以下の表のとおりです。

スピーカー構成1.5インチフルレンジ＋大型パッシブラジエーター（デュアルドライバー）定格出力5Wサイズ／重量9.8×4.6×13cm／約200g防塵・防水IP66バッテリー1,000mAh／最大10時間再生（音量40％時）

音量100％で約2.5時間再生接続Bluetooth 6.0（コーデックはSBC／AAC）充電USB Type-C（5V／1A、約2時間でフル充電）、USBサウンドカード機能に対応通話内蔵マイクでハンズフリー通話に対応カラーグリーン／ブラック価格1,980円（税込／市場想定価格）

残念ながら、ネットワーク接続やアプリ連携、音声アシスタントには対応していません。良くも悪くも「鳴らすこと」に振り切った、シンプルな1台だと考えるとしっくりきます。なお、ACアダプターとケーブルは付属しないので、手持ちのUSB-Cケーブルがなければ用意しておきましょう。

値段を疑いたくなるデザインの作り込み

↑丸みのあるボディはファブリックメッシュで包まれ、底にはすべり止めのラバーベース、側面ポートには防水カバーを装備

↑カラー展開はグリーンとブラックの2色で、ブラックはオレンジのワンポイントが効いたカラーブロックデザインです。パッと見では、1,980円とは思えない雰囲気があります

↑実際に手に取ると、まず約200gという軽さに驚きます

デザインも価格から想像するよりずっとしっかりしています。メッシュの張りやラバーベースの質感もしっかりしていて、いわゆる「安っぽさ」はあまり感じません。ボタン類はカチッと節度のある押し心地で、このあたりの仕上がりは、はっきり「価格以上」だと感じました。

まず1台だけで聴いてみると？

2台のステレオを語る前に、まずは1台でどう鳴るかを確かめておきましょう。

聴いてみると、いい意味で裏切られました。手のひらサイズとは思えないほど音が前に出てきて、パッシブラジエーターの効いた低音もしっかり量感があります。ポップスもアコースティック曲も、そして低音がほしくなる曲でも、想像よりずっと楽しく鳴らしてくれる。

さすがに高域の繊細さや、深い重低音まで求めればより高級なスピーカーに譲りますが、1,980円という値段を考えると、その「譲る幅」の小ささのほうに驚かされます。BGMやポッドキャストはもちろん、ふだん使いのメインスピーカーとしても十分にこなせる実力です。

「この値段だってことを思い出すと、なかなかやるな」--そんな1台での印象を踏まえると、このあとのステレオがどう化けるのかが楽しみになってきます。

ステレオ再生は1台のときと明らかに世界が変わる

ステレオペアリングは、同じモデルを2台用意して、左右のチャンネルに振り分ける機能です。色違いでもペアリングできるので、今回のようにグリーンとブラックを1台ずつ、なんて組み合わせ方もアリでしょう。

↑ペアリングは、拍子抜けするほど簡単。2台の電源を入れ、1台をスマホに接続し、それぞれのBluetoothボタンを2回タップするだけで左右が自動的に振り分けられました。説明書とにらめっこすることもなく、初めてでも迷わずステレオ環境ができあがりました。

そして、いよいよ本命のステレオ再生です。

肝心の音はというと、1台のときとは明らかに世界が変わります。左右にスピーカーが分かれることで音像がぐっと横に広がり、ボーカルが真ん中に定位して、楽器同士の距離感が把握できるようになってくる。

モノラル1台では出せなかった「面」で音を浴びる感覚は、想像していた以上に気持ちのいいものでした。

↑音量にも余裕が生まれるので、ちょっとしたパーティーやアウトドアでも頼りになります。

最大10台の同期再生という“のびしろ”

ステレオ（2台）に加えて、本機は最大10台までをまとめて同期再生できる「マルチスピーカーペアリング」にも対応します。

↑シャオミの製品サイトから

各スピーカーのBluetoothボタンを3回タップするだけでグループ化でき、理屈のうえでは部屋じゅうを同じ音楽で満たすことも可能です。

なお、今回お借りできたサンプルは2台のため、3台以上の同期再生は試せていません。台数を増やしたときの実用性や音の印象についてはあらためて確かめたいところですが、1台1,980円という価格を思えば、何台か買い足して空間ごと鳴らす遊びに手を出しやすいこと自体は、この製品ならではの“のびしろ”だといえそうです。

3,960円ステレオは気軽に楽しみたければ大アリ

↑2台使いはアリ？ なし？

結論から言えば、この2台ステレオは大いに「アリ」です。ピュアオーディオ的な音をストイックに追い込みたい人にこそ向きませんが、デスクまわりやキッチン、子ども部屋、休日のベランダやアウトドアで気軽に音楽を広げたい--そんな人には、2台で3,960円（税込）とは思えない満足感を返してくれます。

「いい音を1台で」より「気軽な音を空間で」。その発想に切り替えたとき、この2台ペアはとびきり賢い買い物になるはずです。なにより、この価格帯で“ステレオで音楽を鳴らす”という体験そのものに手が届く。それだけでも、このスピーカーは試してみる価値のある1台、いや2台だと思います。

↑2台使いはアリ？ なし？

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