「お話をいただいたときは心臓がバクバクして。今はもう覚悟が決まってやる気満々です！」

そう語ったのは、女優の河合優実（25）。6月4日に開かれた会見で、2028年度前期のNHK連続テレビ小説『ほんのモキチ』の主演を務めることが明らかになった。脚本は2013年の『あまちゃん』以来、15年ぶりに朝ドラを手掛ける宮藤官九郎（55）。2人は、2024年の流行語大賞にもなったドラマ『ふてほど』（『不適切にもほどがある！』2024年、TBS系）でもタッグを組んでいる。

NHKは以前から河合に大きな期待を寄せてきた、とNHK関係者は明かす。

「昨年放送の朝ドラ『あんぱん』のオーディションで、河合さんは惜しくも最終選考でヒロインの座を逃しています。それでも、今田美桜さん演じるヒロインの妹役に抜擢されると、その演技力で高い評価を得ました。

すでにNHKでは2本のドラマで主演を務めていますし、局として次代の“看板女優”に育てる狙いがあるようです。朝ドラヒロインも満を持しての起用と言えるでしょう」

繊細な演技力と同時に、河合といえば、昭和を代表するスターとルックスが重なることが指摘されてきた。

「河合さんに関しては、SNSなどでたびたび《山口百恵さんに激似！》という声が上がっていました。当の本人も学生時代から自覚しているそうです」（芸能関係者）

以前、ウェブメディアの対談に登場した際、河合は次のように語っている。

《自分でも最初は昭和の大スターなんて恐れ多いとかいっていましたけど、見たら似すぎてて（笑）〈中略〉最終的に自分で寄せに行こうと思って、高校の時に「プレイバックpart2」を完コピしました（笑）》（「Web LEON」2022年3月19日）

河合にとって“憧憬の対象”である百恵さん。だが、朝ドラの大役を務めるにあたっては、そのイメージの“真逆”を演じる必要があるようだ。河合が挑むのは日本を代表する歌人・斎藤茂吉の妻・輝子をモデルにした“奔放すぎるヒロイン”。さらに、ストーリーは【“朝ドラ”史上 〈最も不仲な夫婦〉 の物語】（NHKホームページ）とされている。

いっぽうで、百恵さんといえば、1980年に結婚した三浦友和（74）との仲睦まじさで知られる。

「2人は保険会社が実施する『理想の有名人夫婦』ランキングでトップに君臨し続け、2020年にはついに殿堂入りをはたしています。結婚後、いまだに一度たりとも夫婦げんかをしたことがないとか」（前出・芸能関係者）

冒頭の会見では、「どういうチャレンジができるかワクワクしています！」とも語っていた河合。“完コピ”してきた百恵さんを、今回ばかりは“反面教師”に?。彼女が見せてくれる新たなヒロイン像が、今から楽しみだ。