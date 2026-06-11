岐阜県中津川市の老舗栗菓子専門店「新杵堂」が、岐阜地裁多治見支部へ破産申請を行いました。負債総額は約10億円にのぼる見込みです。

【写真を見る】【倒産情報】主力商品は｢栗きんとん｣ 老舗の栗菓子専門店が破産申請 負債総額は約10億円 岐阜･中津川市の｢新杵堂｣

東京商工リサーチによりますと、1948年創業の「新杵堂」は、「栗きんとん」を主力商品とし、和菓子や洋菓子を販売していました。

個人消費の落ち込みや同業他社との競争激化

契約農家の確保や長期保存などで、秋限定の「栗きんとん」が通年で販売可能になり、駅や空港、インターネット通販など販路を拡大。

しかし、個人消費の落ち込みや同業他社との競争が激しくなるなど、業績は伸び悩んでいました。

過去には原材料の“不適切表示”で是正指示も

また、今年5月には、製造する「THE PREMIUM 栗きんとん」について、香川県と徳島県の一部で伝統的な手法で作られる「和三盆糖」を使用していないにもかかわらず、原材料名に表示していたとして、農林水産省が食品表示法に基づき、表示の是正と再発防止対策の実施などについて指示していました。

新杵堂は、業績不振から資金繰りが限界に達し、今後の見通しも立たないことから、今回の破産申請に至ったということです。