【カンザスシティー（米ミズーリ州）１０日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯第１戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表が１０日、ベースキャンプ地初日のトレーニングを行った。

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オランダ代表には、油断も隙もなさそうだ。

練習後に行われた記者会見で、クーマン監督は日本代表について「日本は強い、私はそう認識しています。チームとして、本当に強いと思っている。日本代表に敬意を持っています」と言及した。ＤＦファンダイクも「日曜日に非常に難しい試合が待っている、私は心からそう思っている」と警戒心を高めた。

２２年カタールＷ杯で同組だったドイツとスペインを破り、グループ首位で決勝トーナメント進出を果たした日本。Ｗ杯後も親善試合でドイツ、ブラジル、イングランドに勝利した。ドイツとイングランドに至っては、親善試合とはいえ敵地での白星だった。

日本戦を前にした段階でのこのようなコメントは、前回Ｗ杯のドイツ、スペイン陣営からは聞かれなかったニュアンスの言葉だ（表面上のものはあったが）。この警戒心の高さは、世界を驚かせた相次ぐ強豪撃破の“余波”と言えるかもしれない。

クーマン監督は「彼らのシステムであったり、どういうプレーをするかについては（チーム内で）話を重ねている」と語り、特定の選手への言及については「そういう話は好きではない。彼らは、誰かというよりも、チームとして強いからだ」とキッパリ。「我々は日本を尊敬していますし、きっと彼らも私たちをリスペクトしているでしょう。面白い試合になるはずです。いい試合になることは間違いない」と力を込めた。

日本は３年半前よりも、１つステージを上げたと言えるだろう。リップサービスで日本を称賛する相手の「油断」につけこむことは、もう難しい。新たなフェーズへと突入した日本代表の、真価が問われる大会となるかもしれない。（岡島 智哉）