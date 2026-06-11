◆米大リーグ パイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」でスタメン出場したが、運に見放された。

まずは打者での悲劇。両軍無得点、３回２死一塁の２打席目だった。フルカウントから先発右腕・ジョーンズの９９・４マイル（約１６０・０キロ）に反応。逆方向に飛距離３７５フィート（約１１４メートル）でうまくはじき返し、左翼席へ一直線だったが、左翼手のレイノルズが手を目いっぱいに伸ばしてホームランキャッチで左飛となった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地球場のうちドジャースタジアムなど２５球場で本塁打だった当たりだったが、好捕に阻まれ、敵地は騒然となった。

投手としても「あと一歩」が続いた。６回終了時点で６―１とリードし、投球数は「８１」。規定投球回まであと１イニングとして７回のマウンドに上がった。だが、四球とボテボテの当たりが内野安打になる不運があって無死一、二塁。ギアを上げて２者連続三振を奪ったが、規定投球回まであと１アウトとなったところでラウに右翼線へ２点適時二塁打を浴びて降板となった。規定投球回まであと１死足りず、防御率も１点台となって１・０６になった。

７回終了時点で６―４。２点をリードして７勝目の権利を手にしていたが、８回にリリーフ陣が誤算でまさかの５失点。試合をひっくり返されて、７勝目まで消えていった。

３点を追う９回１死一塁、中堅左へ意地の１２号２ラン。正真正銘のアーチで意地を見せたが、１点及ばずにチームは敗れた。