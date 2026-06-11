トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」！Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈
グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念した“ショコラサンド”が誕生！
『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』のほか、おでかけにぴったりなショルダーバッグなど全6種グッズも展開されます☆
Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』
スケジュール：
先行販売日：2026年6月24日(水)〜
先行販売店舗：Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店
取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット／10枚入 ポーチセット／エコバッグ／ポーチ／ショルダーバッグ／シャカシャカアクリルキーホルダー／フライトタグ／ステンレスタンブラー
通常販売：2026年7月1日(水)〜東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)
取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット／10枚入 ポーチセット／エコバッグ／ポーチ／ショルダーバッグ／シャカシャカアクリルキーホルダー／フライトタグ／ステンレスタンブラー東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)
取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／ポーチ羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)／羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)】
取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット／シャカシャカアクリルキーホルダー／フライトタグ東京スカイツリー(R) 5階「SKYTREE SHOP」
取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／エコバッグ
※人気商品のため早期完売の可能性があります
※販売方法や取扱店は変更になる場合があります
通販発売日：2026年7月1日(水)より順次発送
受付期間：2026年6月24日(水)10:00〜
販売店舗：公式オンラインショップ「パクとモグ」／パクとモグスイーツショップ 楽天市場店／パクとモグスイーツショップ Yahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c8a5a4a1.html
パクとモグ -HANEDA Shopping店-
受付開始日：2026年6月29日(月)10:00~
通販取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット／10枚入 ポーチセット／エコバッグ／ポーチ／ショルダーバッグ／シャカシャカアクリルキーホルダー／フライトタグ／ステンレスタンブラー
※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります
グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら
東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」
「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念して、サクサクのラングドシャクッキーでショコラを挟んだ『トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が誕生しました。
おもちゃ達と冒険に出かけたくなる、ポップでにぎやかなグッズの数々もラインナップされます☆
トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」
シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“バナナミルクシェイク味のショコラ”をはみ出るようにサンドした『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』
一口かじると、香ばしいクッキーとミルキーで優しい甘さが広がります。
クッキーの絵柄は4種類。
ウッディのブーツ裏に書かれた「ANDY」の印象的なサインもあります。
どのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆
トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入〈缶〉
価格：1,200円(税込)
※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合があります
※包装紙がけはありません
手の平サイズの缶には、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが勢揃い。
こちらを見つめてくれているような、印象的なデザインです。
側面の「TOY」の文字も、遊び心たっぷり。
お菓子を食べ終わったら、小物入れとしても活用できます。
4枚入だけについてくる限定デザインのステッカーも見逃せません！
缶のデザインと異なるおもちゃたちのポーズや表情に注目。
どこに貼るにも使いやすい、四角いステッカーです。
トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入〈箱〉
価格：1,460円(税込)
※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合があります
※包装紙がけはありません
※10枚入には3種類のステッカーのうち、1枚がランダムで入ります
10枚入りは「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が今にも飛び出てきそうな迫力満点のデザイン。
赤い箱にカーテンやライトが映える、劇場のような雰囲気です。
360度どこから見てもかわいい箱に仕上げられています。
10枚入には、「ウッディ」が胸につけている“星型バッジ”を思わせるステッカー付き。
優しい笑みを浮かべる「ウッディ」
きりりとした表情が印象的な「ジェシー」
躍動感あるタッチでデザインされた「バズ・ライトイヤー」全3種類のデザインがランダムで1つ、ついてきます！
オリジナルグッズ
おでかけにぴったりなショルダーバッグなど全6種のグッズが登場。
「アンディ」のお部屋をイメージさせる、雲を浮かべた空色の背景もポイントです。
トイ・ストーリー／エコバッグ
価格：1,100円(税込)
4枚入の缶とお揃いの、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが大集合したエコバッグ。
表と裏で表情やポーズが異なる、にぎやかなデザインに仕上げられています。
たたんでポケットに収納すると、“アンディのおもちゃ箱”の上でポーズをとる「グリーンアーミーメン」が現れるのもポイント！
細部までこだわりたっぷりのエコバッグなので、日々のお出かけに大活躍間違いなしです☆
トイ・ストーリー／シャカシャカアクリルキーホルダー
価格：
・単品 950円(税込)
・トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 アクリルキーホルダーセット 1,980円(税込)
「アンディ」が住む家の窓枠をイメージしたアクリルキーホルダー。
シャカシャカ振ると、おもちゃたちもシャカシャカ動く、楽しいキーホルダーです。
トイ・ストーリー／ステンレスタンブラー
価格：1,980円(税込)
「アンディ」のお部屋に使用されている壁紙のように、水色の空と浮かぶ雲が印象的なステンレスタンブラー。
飛んだり跳ねたりしているおもちゃたちの様子に、使うたび笑顔になってしまいます。
冷たいドリンクを入れれば、暑い夏も「トイ・ストーリー」のみんなと乗り越えられそう☆
トイ・ストーリー／ショルダーバッグ
価格：2,450円(税込)
おでかけにぴったりなショルダーバッグもラインナップ。
「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが顔を出す賑やかな表面は、涼しげなクリア素材が使用されています。
中が見えるので、お気に入りのぬいぐるみを入れられる“推し活バッグ”にもぴったり。
背面はシンプルな赤い生地に、使いやすい外ポケット付きです。
トイ・ストーリー／ポーチ
価格：
・単品 1,350円(税込)
・トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 ポーチセット 2,600円(税込)
ポーチは、イヤホンやリップクリームなど、散らばりやすい小物を入れるのにちょうどいいサイズ。
さりげなく内ポケットがあるのも便利です。
ラバー素材で出来た「ピクサーボール」の引き手チャームがアクセントになっています。
トイ・ストーリー／フライトタグ
価格：600円(税込)
キャリーケースの目印として便利なフライトタグ。
遠くからでも自分の荷物が一目でわかりそう！
普段の愛用バッグやリュックに付けるのもおすすめ。
「トイ・ストーリー」のみんなと冒険しているような気持ちになれるグッズです。
通販限定：グッズコンプリートセット
価格：7,800円(税込)
受注開始日：2026年6月24日(水)
公式通販限定で「グッズコンプリートセット」も登場。
全6種のオリジナルグッズが全てセットで届けられます。
ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念した“ショコラサンド”。
2026年6月24日より順次販売が開始される、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の紹介でした☆
グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら
©Disney/Pixar
©Disney/Pixar MR.POTATO HEAD & MRS. POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission. ©Hasbro. All Rights Reserved.
©Just Play,LLC
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」！Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 appeared first on Dtimes.