グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念した“ショコラサンド”が誕生！

『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』のほか、おでかけにぴったりなショルダーバッグなど全6種グッズも展開されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

スケジュール：

先行販売日：2026年6月24日(水)〜

先行販売店舗：Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット／10枚入 ポーチセット／エコバッグ／ポーチ／ショルダーバッグ／シャカシャカアクリルキーホルダー／フライトタグ／ステンレスタンブラー

通常販売：2026年7月1日(水)〜

東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット／10枚入 ポーチセット／エコバッグ／ポーチ／ショルダーバッグ／シャカシャカアクリルキーホルダー／フライトタグ／ステンレスタンブラー東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／ポーチ羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)／羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)】取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット／シャカシャカアクリルキーホルダー／フライトタグ東京スカイツリー(R) 5階「SKYTREE SHOP」取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／エコバッグ

※人気商品のため早期完売の可能性があります

※販売方法や取扱店は変更になる場合があります

通販発売日：2026年7月1日(水)より順次発送

受付期間：2026年6月24日(水)10:00〜

販売店舗：公式オンラインショップ「パクとモグ」／パクとモグスイーツショップ 楽天市場店／パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c8a5a4a1.html

パクとモグ -HANEDA Shopping店-

受付開始日：2026年6月29日(月)10:00~

通販取扱商品：トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入(缶)／10枚入(箱)／4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット／10枚入 ポーチセット／エコバッグ／ポーチ／ショルダーバッグ／シャカシャカアクリルキーホルダー／フライトタグ／ステンレスタンブラー

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念して、サクサクのラングドシャクッキーでショコラを挟んだ『トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が誕生しました。

おもちゃ達と冒険に出かけたくなる、ポップでにぎやかなグッズの数々もラインナップされます☆

トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“バナナミルクシェイク味のショコラ”をはみ出るようにサンドした『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

一口かじると、香ばしいクッキーとミルキーで優しい甘さが広がります。

クッキーの絵柄は4種類。

ウッディのブーツ裏に書かれた「ANDY」の印象的なサインもあります。

どのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入〈缶〉

価格：1,200円(税込)

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合があります

※包装紙がけはありません

手の平サイズの缶には、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが勢揃い。

こちらを見つめてくれているような、印象的なデザインです。

側面の「TOY」の文字も、遊び心たっぷり。

お菓子を食べ終わったら、小物入れとしても活用できます。

4枚入だけについてくる限定デザインのステッカーも見逃せません！

缶のデザインと異なるおもちゃたちのポーズや表情に注目。

どこに貼るにも使いやすい、四角いステッカーです。

トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入〈箱〉

価格：1,460円(税込)

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合があります

※包装紙がけはありません

※10枚入には3種類のステッカーのうち、1枚がランダムで入ります

10枚入りは「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が今にも飛び出てきそうな迫力満点のデザイン。

赤い箱にカーテンやライトが映える、劇場のような雰囲気です。

360度どこから見てもかわいい箱に仕上げられています。

10枚入には、「ウッディ」が胸につけている“星型バッジ”を思わせるステッカー付き。

優しい笑みを浮かべる「ウッディ」

きりりとした表情が印象的な「ジェシー」

躍動感あるタッチでデザインされた「バズ・ライトイヤー」全3種類のデザインがランダムで1つ、ついてきます！

オリジナルグッズ

おでかけにぴったりなショルダーバッグなど全6種のグッズが登場。

「アンディ」のお部屋をイメージさせる、雲を浮かべた空色の背景もポイントです。

トイ・ストーリー／エコバッグ

価格：1,100円(税込)

4枚入の缶とお揃いの、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが大集合したエコバッグ。

表と裏で表情やポーズが異なる、にぎやかなデザインに仕上げられています。

たたんでポケットに収納すると、“アンディのおもちゃ箱”の上でポーズをとる「グリーンアーミーメン」が現れるのもポイント！

細部までこだわりたっぷりのエコバッグなので、日々のお出かけに大活躍間違いなしです☆

トイ・ストーリー／シャカシャカアクリルキーホルダー

価格：

・単品 950円(税込)

・トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 アクリルキーホルダーセット 1,980円(税込)

「アンディ」が住む家の窓枠をイメージしたアクリルキーホルダー。

シャカシャカ振ると、おもちゃたちもシャカシャカ動く、楽しいキーホルダーです。

トイ・ストーリー／ステンレスタンブラー

価格：1,980円(税込)

「アンディ」のお部屋に使用されている壁紙のように、水色の空と浮かぶ雲が印象的なステンレスタンブラー。

飛んだり跳ねたりしているおもちゃたちの様子に、使うたび笑顔になってしまいます。

冷たいドリンクを入れれば、暑い夏も「トイ・ストーリー」のみんなと乗り越えられそう☆

トイ・ストーリー／ショルダーバッグ

価格：2,450円(税込)

おでかけにぴったりなショルダーバッグもラインナップ。

「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが顔を出す賑やかな表面は、涼しげなクリア素材が使用されています。

中が見えるので、お気に入りのぬいぐるみを入れられる“推し活バッグ”にもぴったり。

背面はシンプルな赤い生地に、使いやすい外ポケット付きです。

トイ・ストーリー／ポーチ

価格：

・単品 1,350円(税込)

・トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 ポーチセット 2,600円(税込)

ポーチは、イヤホンやリップクリームなど、散らばりやすい小物を入れるのにちょうどいいサイズ。

さりげなく内ポケットがあるのも便利です。

ラバー素材で出来た「ピクサーボール」の引き手チャームがアクセントになっています。

トイ・ストーリー／フライトタグ

価格：600円(税込)

キャリーケースの目印として便利なフライトタグ。

遠くからでも自分の荷物が一目でわかりそう！

普段の愛用バッグやリュックに付けるのもおすすめ。

「トイ・ストーリー」のみんなと冒険しているような気持ちになれるグッズです。

通販限定：グッズコンプリートセット

価格：7,800円(税込)

受注開始日：2026年6月24日(水)

公式通販限定で「グッズコンプリートセット」も登場。

全6種のオリジナルグッズが全てセットで届けられます。

ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念した“ショコラサンド”。

2026年6月24日より順次販売が開始される、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の紹介でした☆

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