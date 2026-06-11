歌手・GACKT（52）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。初めてポケモンカードを買ってみた経緯やカードについての疑問などをつづった。

「初めてポケモンカードを買ってみた」と切り出し、「【GACKTの勝ち方】【GACKTの超思考術】などの出版社の代表でもある北里ヨーヘイの誕生日に、『何か欲しいモノはあるか？』と聞いたら、『PSA10のポケカが欲しいです！』と言われた」と、購入した理由を説明。

「PSA10」について調べたところ、「どうやらポケモンカードをPSAという鑑定会社に出し、最高評価を得たカードのことらしい」と分かり、日本にいるスタッフに購入を頼んだところ、そのスタッフから「兄さんからPSA10をもらうなんて、転売する気満々ですよ」と言われたことを明かし、「売る気にならないPSA10を探してくれ」と頼んだという。

そして、「見つかったのが、このカードだ」とボロボロのカードの写真をアップ。「スタッフから最初80円ときいた。蓋を開けたら80万。まあ、値段はいいとして。約束通りPSA10。だが──中のカードはボロボロ。普通ならあり得ない。なぜこれが、PSA10として存在しているのか？その存在がまるでゴーストだ。果たして、この金額が高いのか安いのかももはやわからん。しかも、カードの名前まで【ゴースト】。ここまで来ると、何か運命を感じる」とつづり、最後に「このカードなら売ろうとしても説明が面倒すぎて売れないかもしれない。とりあえず、ヨーヘイ。誕生日おめでとう」と祝福した。