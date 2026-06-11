マクドナルド、“大人にはつくれない”ハンバーガーを表現 子ども向け「お仕事体験プログラム」新CM公開
日本マクドナルドはきょう11日より、新TVCMマックアドベンチャー「大人にはつくれないハンバーガー」篇を公開。23日より、全国の地上波テレビで放映開始する。タレントのイモトアヤコが母親役として、同社TVCMに初出演した。
【画像】マックの“お仕事体験”の流れ
新TVCMの主役は、「マックアドベンチャー」に挑戦する子ども。マックアドベンチャーとは、子どもを対象に、マクドナルドの一部店舗で実施している「お仕事体験プログラム」。クルーユニフォームに着替え、キッチンの中へ入って、実際にハンバーガーづくりなどに挑戦できる“お仕事体験”として利用されている。
TVCMでは、「マックアドベンチャー」を通して、小さな手ではじめてのことに真剣に取り組む姿が描かれている。いつものマクドナルドが、子どもにとっては少し緊張する“冒険”の舞台となり、家族にとっては特別な思い出になることや、子どもが自分の手で一生懸命作ったハンバーガーが、親には宝物のように見える瞬間を通して、普段のマクドナルドが、これまで以上に特別なマクドナルド体験になる魅力を表現している。
子どもを見守る母親役には、タレントのイモトアヤコがマクドナルドのTVCMに初出演した。子どもの挑戦を少し離れた場所から見守る母親を演じるイモトの表情を通じて、子どもの成長を感じられるうれしさや、少しずつ手が離れていくような寂しさが入り混じる親心が表現されている。
また、TVCMに関連したインタビューでイモトは、実生活でも子育て中ということで、日々の暮らしの中で感じる子どもの成長についてコメント。CMでは、子どもが一生懸命つくったものが、親にとって宝物のように見える描写があることから、「イモトさんにとって、“上手・下手”ではなく、ずっと覚えていたいお子様からの贈りものや、表情、しぐさなどはありますか？」と質問されると、「買い物帰りに、荷物を持つのを手伝ってくれたり、車の駐車に苦戦している私に『がんばってーーー』と応援してくれる姿や、お菓子などをいつも半分こしてくれる姿ですね」と語った。
【画像】マックの“お仕事体験”の流れ
新TVCMの主役は、「マックアドベンチャー」に挑戦する子ども。マックアドベンチャーとは、子どもを対象に、マクドナルドの一部店舗で実施している「お仕事体験プログラム」。クルーユニフォームに着替え、キッチンの中へ入って、実際にハンバーガーづくりなどに挑戦できる“お仕事体験”として利用されている。
子どもを見守る母親役には、タレントのイモトアヤコがマクドナルドのTVCMに初出演した。子どもの挑戦を少し離れた場所から見守る母親を演じるイモトの表情を通じて、子どもの成長を感じられるうれしさや、少しずつ手が離れていくような寂しさが入り混じる親心が表現されている。
また、TVCMに関連したインタビューでイモトは、実生活でも子育て中ということで、日々の暮らしの中で感じる子どもの成長についてコメント。CMでは、子どもが一生懸命つくったものが、親にとって宝物のように見える描写があることから、「イモトさんにとって、“上手・下手”ではなく、ずっと覚えていたいお子様からの贈りものや、表情、しぐさなどはありますか？」と質問されると、「買い物帰りに、荷物を持つのを手伝ってくれたり、車の駐車に苦戦している私に『がんばってーーー』と応援してくれる姿や、お菓子などをいつも半分こしてくれる姿ですね」と語った。