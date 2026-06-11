◇ナ・リーグ ドジャース8−9パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては7回途中4失点の力投を見せ7勝目の権利を手にしたが、救援陣がつかまって逆転負け。大谷は9回に3試合ぶりの12号を放つも、連勝を逃した。

打者・大谷は初回の第1打席で相手先発・ジョーンズの内角低めスライダーに空振り三振に倒れると、3回2死一塁の第2打席は左翼方向へ大飛球を放ったが、左翼手・レイノルズがフェンスにぶつかりながら、スーパーキャッチ。本塁打を“強奪”され12号は幻に終わった。

投手・大谷は今季初めてラッシングとバッテリーを組み、初回無死一、二塁のピンチをしのぐと3回までは無失点。4回にカリハンに場外弾を浴びたが、粘りの投球を続けた。7回を投げ切れば規定投球回に到達する中、無死一、二塁にピンチを招くと、2者連続三振で2死までこぎ着けたが、2番・ラウに3ボールからの4球目、直球を狙われ右翼線に2点二塁打を浴び、ここで降板。

なおも2死二塁でベシアが後を継いだが、レイノルズの打球を三塁手・マンシーが弾いてしまう失策で4点目を許し、大谷のこの日の登板成績は6回2/3を今季ワーストの4失点（自責3）。防御率は試合前の0・74から1・06となり、規定投球回にもあと1アウト、届かなかった。

8回に3番手・ハートがつかまり6−9と逆転された直後の9回1死一塁で迎えた第5打席、相手守護神・ソトの初球、直球を捉え、中越え12号2ラン。1点差に迫った。

ネットでは「勝てる試合だった」「9回の1発はさすが！」「1点足りなかった…」「本当に抑えに恵まれない」などの声が上がった。