ダサく見えがちなハーフパンツ、どうはきこなす？黒か紺で統一すれば「失敗しない」パパ向け簡単コーデ術 

おしゃれが面倒なパパと、少しでもおしゃれしてほしいママ…。



そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらいます。



今回のテーマは、最近話題のハーフパンツ。

何も考えずにはくとダサく見えがち

4月に都庁が「東京クールビズ」と題し、ハーフパンツでの通勤を解禁すると発表したことで、ここ最近、いわゆる“おじさんハーフパンツ論争”が巻き起こっています。

SNS上では、すね毛が不快だとか不潔に見えるという理由で、“おじさんはハーフパンツをはくな！”というネガティブな意見があるなかで、好きな服を着る自由を訴える声やおじさん蔑視を嘆く声なども多く、まさに賛否両論。

酷暑が当たり前になった昨今、おじさんにカテゴライズされる私としては、当然、ハーフパンツをはくぐらい許してよ！という気持ちでいっぱいです（笑）。

しかし、ハーフパンツは涼をとるには最適ですが、おしゃれにはきこなすのが難しいアイテムというのも事実。

服装がシンプルになる暑い時期のアイテムだからこそ、おしゃれに見せる工夫もしづらいですし、それこそ体形や骨格、体毛の濃さなどによっても印象がかなり異なります。

若者がはいている分にはスタイリッシュに見えるのに、パパ世代がはくとなぜかダサく見えがち…という、難易度の高いアイテムなのです。

ただ、安心してください。

どんなハーフパンツを選ぶか、そして、どうやってはきこなすかを工夫すれば、おしゃれが苦手なパパでも、ダサく見せない＝普通に見せることは可能です！

天然素材のものがお勧め

ということで、まずはどんなハーフパンツを選べばいいか。

最初に注目してほしいのが素材です。

個人的には、コットン（綿）やリネン（麻）などの天然繊維が使われているものがお勧めです。

ナイロンやポリエステルといった合成繊維の生地が使われているものは、スポーティな印象が強めなのに対して、天然繊維のものはほんのり上品。

もちろん、軽快な雰囲気だったり、水やしわに強い機能性などは合成繊維の方が優れているものが多いし、愛用しているおしゃれさんもたくさんいます。

ただし、おしゃれが面倒なパパの場合は、天然繊維の方がくだけた印象になりすぎず、落ち着いた雰囲気に見せやすいです。

ちなみに、天然素材100％である必要はありません。合成繊維がブレンドされた製品でも、ナイロンやポリエステル特有のテカテカした光沢がない製品を選べば問題ありません。

「膝を隠さない」「太ももを見せない」丈が無難

次は、丈（股下）の長さ。実は、ハーフパンツにとっては非常に重要な部分です。

ベストは、裾が「膝の少し上」か「膝の真ん中」にくる程度の長さ。

もちろん、少しくらいなら長くても大丈夫ですが、膝が全部隠れるくらい長いとストリートテイストになって、やんちゃな印象を与えてしまいます。

反対に、太ももが見えるくらい短いと子どもっぽい雰囲気になってしまう。

普通に見せる場合は、「膝を隠さない」「太ももを見せない」丈を意識するといいでしょう。

黒か紺が正解

そして、色は黒か紺がお勧めです。それも、できれば無地タイプ。

理由は明快。どんな人でも似合いやすく、どんな服や靴ともなじみやすいからです。

暑い時期になると、明るい色や派手な柄のハーフパンツがたくさん販売されます。気分も上がってつい選びがちですが、はきこなすにはセンスが要求されるので、おしゃれが面倒なパパは、とりあえず黒か紺の無地を選んでおけば間違いありません。

どうしても他の色を選びたい人は、できるだけ暗め、濃いめを選ぶようにしてください。

合わせるアイテムも黒か紺で統一

さて、ここからは、ハーフパンツをどうはきこなすか。

おしゃれが面倒なパパにお勧めなのが、合わせるトップスと靴下、靴まですべて黒か紺で統一すること！

すべてのアイテムを同じ色にせず、黒と紺を組み合わせてもOKです。

全身を暗い色にするのは退屈に思うかもしれませんが、個人的にはこれが普通に見せるうえでは一番簡単な方法だと思います。

まず、トップスに関していうと、最近は暑すぎて重ね着する余裕なんてないし、いちいち着こなしを考えるのも面倒だからと、休日はいつもTシャツ一枚だけというパパさんが多いはずです。

その際も、黒か紺のTシャツが無難。定番の白TもNGではありませんが、サイズ感やシルエットによってはカジュアルな雰囲気が強くなりがちです。

靴下も同じ。ここ最近は白ソックスが流行していますが、おしゃれに見せるにはセンスが必要になるので、黒か紺が一番楽です。

また、靴はできるだけ薄めのスニーカーなどを選ぶのがお勧め。

Tシャツとハーフパンツを合わせるだけのシンプルな着こなしに、ボリュームのある靴を合わせてしまうと、足だけ異様に大きく見えてしまいます。

ボリュームが控えめで、黒か紺などの暗めの色合いのスニーカーであれば、シンプルな服装ともマッチしてダサく見える心配はありません。

白スニーカーで清潔感を

ちなみに、靴だけであれば色を変えても大丈夫です。

お勧めは清潔感のある白いスニーカー。ただし、黒か紺の靴下と合わせると白スニーカーだけ浮いて見えるので、くるぶし丈の靴下などに変更してください。

暑い時期にはきたくなるハーフパンツ。ダサく見られるのがいやなパパは、全身を黒か紺にすれば、とりあえず「普通」には見せられるはず。

ぜひ参考にして、堂々とハーフパンツをはき、少しでも涼しげに装いましょう。

吉村祥吾（よしむら・しょうご）

2015年から雑誌、広告、カタログ、タレントのスタイリングと幅広く活躍する人気スタイリスト。とくにメンズファッションに精通し、トレンドに流されず長い期間使える服選びや、誰でもまねしやすい着こなし方を提案している。