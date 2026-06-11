元電影と少年CQのルアンが、菊地成孔のトータルプロデュースによる1stミニアルバム『あたしをつくらないで（上）』をリリース。あわせて、リリースとルアンの誕生日を記念したスペシャルイベントを開催する。

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ルアンは、電影と少年CQのボーカルとして活動。同ユニットは2025年暮れに“ハッピーエンド”の名の下に解散した。今回の作品は、彼らのラストアルバム『HAPPY END』にソングライターとして3曲参加した菊地成孔に、ソングライトからビジュアルまでのトータルプロデュースを委嘱した『ルアン・リブート・プロジェクト』の第1弾となる。本プロジェクトでは6曲入りミニアルバムを2枚リリースする予定で、本作はその1作目にあたる。

収録曲はUSオーヴァーグラウンダー的なダンスチューン、ハードタッチのアニソン風、ボーカロイド的なギャラクティックEDM、叙情的な北欧フォーキー、現代MPB（ブラジリアンポップ）、市井ゆりの1996年作『JOYHOLIC』からのカバーと多彩な内容になっている。電影と少年CQ時代の無感情でドーリスティックな歌声から一変し、解放されたかのような溌剌とした、時にセクシーな歌声がアルバムを統一しているという。

あわせて、アルバムの発売とルアンの誕生日を記念したスペシャルイベント『ルアン・リブート・プロジェクト『あたしをつくらないで（上）』リリース＆バースデー・パーティー』を7月11日に青山月見ル君想フにて開催。ルアンによるライブのほか、菊地成孔がDJ、ALi（anttkc）がVJを務める。

（文＝リアルサウンド編集部）