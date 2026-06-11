◆第５７回選手権大会 栃木県支部予選（５月３１日・宮原運動公園野球場ほか） ▽１回戦 県央宇都宮ボーイズ１６−１壬生ボーイズ＝５回コールド

開幕し、１回戦４試合を行った。上三川ボーイズは序盤から優勢に試合を進め大田原ボーイズに７―４で勝利。県央宇都宮ボーイズは創部３年目の壬生ボーイズを１６―１の５回コールドで下した。佐野ボーイズ、栃木ボーイズも初戦を突破した。

県央宇都宮は、先発全員毎回１８安打に１０盗塁を絡め、大量１６点を奪って快勝。数字的に壬生を圧倒も、笑顔はなかった。「大会前にいろんなチームと練習試合をし、上り調子だったのですが…」と影山崇監督（５５）は渋い表情。３安打猛打賞の中島結人主将（３年）も「内容はいまひとつ。気持ちの問題だと思います」と走塁、細かいミスで流れを呼び込めなかった点を口にした。

今夏米国遠征するＮＯＭＯジャパン代表の左腕・小田一颯（３年）は、公式戦初先発に挑んだが「フォームとリリースポイントがバラバラだった」と１回２安打１失点に反省。さらに「自分のことより、必ず夏全国へ」と２年連続代表へ気を引き締めていた。

［壬生］１、２年生１４人の下級生軍団が、強豪・県央宇都宮に挑むも５回コールド負け。広島、中日で８年間プレーした仁平馨監督（５４）は「実力不足でした。年の差はありますが、出るだけでは意味ありません。何かしら残さないと」とナインの奮起に期待した。