【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日午前４時）、開催国のメキシコと南アフリカの一戦で幕を開ける。

米国、カナダ、メキシコの１６都市を会場に初めて３か国で共催され、出場チーム数もこれまでの３２から史上最多の４８に拡大した。７月１９日（同２０日）の決勝まで計１０４試合が行われる。

１４日（同１５日）に米ダラスでオランダとの１次リーグ初戦を迎える日本代表は１０日（同１１日）、大会期間中の拠点となる米テネシー州ナッシュビルの施設で初練習を行った。堂安律（２７）（フランクフルト）は、「みんなが強い覚悟を持って大会に挑みたい」と意気込んだ。

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サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表は１０日、大会期間中の練習拠点で初めてトレーニングを行った。午前中から強い日差しが照りつける中、冒頭以外は非公開で１時間半ほど汗を流した。

拠点となるのは、米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）のナッシュビルＳＣの施設。天然芝のピッチやジムなどを備えており、上田（フェイエノールト）は「ピッチもいいし、クラブハウス内の施設も充実している。ストレスを感じることなく活動できるんじゃないかな」と語る。

メキシコ・モンテレイでの事前合宿では暑熱対策などコンディション調整に重点が置かれたが、この日から本格的な戦術の確認にも入ったという。１４日のオランダとの１次リーグ初戦に向けて本番モードが高まり、鈴木彩（パルマ）は「やるべきことに集中できる環境。色んな部分で改めてＷ杯が始まるなという感覚がある」と気を引き締めた。