今年で53歳、白髪混じりのロングヘア姿が再び話題…“ヨン様”夫妻一行、ディズニークルーズでの目撃談

久方ぶりに目撃情報が飛び出た“ヨン様”ことペ・ヨンジュン。

クルーズ旅行を楽しんでいたことも明らかになった。

【写真】今年で53歳、白髪交じりのペ・ヨンジュン

シンガポールメディア『アジアワン』は6月11日、ペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻と、パク・シネ、チェ・テジュン夫妻がディズニーアドベンチャークルーズに乗船していたと報じた。

報道によると、あるSNSユーザーは9日、クルーズ船内で2組の夫婦を目撃したとして、写真と体験談を投稿。「チェ・テジュンが3人の子どもたちを連れて水遊びエリアに来ていた。別のフロアではペ・ヨンジュン、パク・スジン、パク・シネが待っており、チェ・テジュンは子どもたちと過ごしていた」という。

公開された写真には、首にタオルをかけたチェ・テジュンが、ベビーカーに乗った息子の世話をする姿が収められている。パク・シネは後方で荷物を整理しており、ペ・ヨンジュンは帽子と眼鏡を着用し、椅子に座っている。

これに先立ち、シンガポールの中国語紙『聯合早報』は7日、両家族が子どもたちを連れてシンガポールを訪れたと報道。当時、チャンギ国際空港で撮影された写真には、ペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻と、パク・シネ、チェ・テジュン夫妻が、それぞれ子どもを伴って移動する様子が収められていた。

特に、『冬のソナタ』で日本に韓流ブームを巻き起こした立役者であるペ・ヨンジュンの近況が、久しぶりに明らかになったと大きな話題に。日本のマダムを魅了した“貴公子”も今年8月で53歳になる。帽子の下からのぞく白髪混じりのロングヘア姿が大きな話題となった。長らく公の場に姿を見せていなかっただけに、久々に伝えられた近況にファンの関心が集まっている。

続いて注目を集めたのが、第2子妊娠中のパク・シネの姿。ゆったりとした服装だったものの、ふっくらとしたお腹が確認され、多くの祝福の声が寄せられている。パク・シネは今秋出産予定だ。

2組の家族の縁も改めて注目されている。パク・シネとパク・スジンは2013年放送のドラマ『となりの美男〈イケメン〉』で共演し親交を深め、10年以上にわたって友情を育んできた。

（写真＝『アジアワン』）左からペ・ヨンジュン、チェ・テジュン、パク・シネ

（写真＝『聯合早報』SNS）左からパク・シネ、ペ・ヨンジュン

さらに、チェ・テジュンは今年2月、ペ・ヨンジュンが主要株主を務めるブリッツウェイ・スタジオと専属契約を締結したことで、家族ぐるみの交流もより深まったとみられている。