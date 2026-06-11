IVE・リズ&俳優キム・ジェウォン、音楽授賞式『2026 KGMA』2日目のMCに抜擢！

IVEのリズと俳優キム・ジェウォンが、音楽授賞式「第3回 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」（以下、「2026 KGMA」）2日目のMCに抜擢された。

6月11日、KGMA組織委員会によると、リズとキム・ジェウォンは11月7日、8日の2日間にわたりソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催される「2026 KGMA」の2日目公演でMCを務める。

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2021年にIVEのメンバーとしてデビューしたリズは、華やかなルックスと安定したボーカル力でデビュー当初から強い存在感を発揮してきた。IVEは、今年2月にリリースした『REVIVE+』のダブルタイトル曲『BANG BANG』でロングヒットを続けている。また、現在は2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」を通じて世界中のファンと交流している。

（写真提供＝OSEN）リズ、キム・ジェウォン

一方、モデル出身のキム・ジェウォンは、2021年のウェブドラマ『ヒミツな恋愛ゲーム』で俳優活動をスタートさせた。その翌年にはドラマ『私たちのブルース』で俳優チャ・スンウォンの少年時代を演じ、注目を集めた。

その後は、TVINGドラマ『スティーラー 〜七つの朝鮮通宝〜』や『キング・ザ・ランド』、Netflixシリーズ『ヒエラルキー』などに出演し、多彩なジャンルとキャラクターを通じて独自のフィルモグラフィーを築いてきた。

KGMA組織委員会は「リズとキム・ジェウォンは各分野を代表するトップスターであり、誰よりもK-POPを愛するアーティストだ。2人が8日に行われる授賞式のMCとして、世界中のファンとともにK-POPの祭典をリードしてくれることを光栄に思う」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。