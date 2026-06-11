【カフェ･ド･クリエ】レモネードやサンドイッチ、グルテンフリーの「レモンレアチーズケーキ」など、夏の新作メニューが登場
カフェ･ド･クリエは、2026年6月17日から、夏の新作メニュー全5品を全国の店舗で発売する。2種のレモネードソーダと2種のサンド、グルテンフリーの「レモンレアチーズケーキ」をラインアップする。
カフェ･ド･クリエでは、『からだにやさしい食事で健やかに過ごしていただきたい』という思いから、新鮮な果物を使用したスムージー、糖質50%オフ･低糖質麺や豆乳への変更可能なメニューなど、からだにやさしい「からだハピネス」なメニューを提供している。
今夏の新作として、乳酸菌入りの「マンゴー&レモネードソーダ」と、甘さ控えめで爽やかな味わいの「ライム香るレモネードソーダ」をラインアップした。
◆「マンゴー&レモネードソーダ」
価格:590円〜650円(税込)
乳酸菌入りのマンゴーシロップにレモンとジャスミンを合わせた、トロピカルで華やかな味わいのソーダ。マンゴーの濃厚な甘みとレモンの爽やかな酸味に、ふんわりと香るジャスミンがアクセントとなっている。乳酸菌35億個を摂取できる。
※乳酸菌は乾燥粉末(殺菌)を使用している。
◆「ライム香るレモネードソーダ」
価格:590円〜650円(税込)
はちみつ入りレモンシロップと瀬戸内産レモンペーストに、爽やかな酸味のライムシロップを合わせた。レモンとライムの酸味が心地よく、すっきりとした後味で、見た目も涼やかな一杯に仕上げた。〈夏にぴったりの爽やかな味わい「レモンレアチーズケーキ」〉
米粉を使用したスポンジに、レモンの爽やかな酸味を感じるなめらかなレアチーズクリームを重ね、天面にレモンピールをトッピングした、グルテンフリースイーツ。
※グルテン含有量は、カフェ･ド･クリエがグルテンフリー商品とする基準値(20ppm未満)を満たしている。
※製造工場および店舗において、コンタミネーションを完全に防ぐことは難しい場合がある。
◆「レモンレアチーズケーキ」
価格:550円(税込)〈パストラミビーフを使った 2種の“ごちそうサンド”〉
店内で焼き上げるサンドと、手軽に楽しめるサンドイッチからは、ペッパーで旨みを引き立てたパストラミビーフを使った新作が登場する。
◆「トリュフ香るパストラミビーフとフレッシュ野菜サンド」
価格:630円(税込)
焼き上げたトーストに、ペッパーが香るパストラミビーフ、トリュフマヨソース、レタス、トマトをサンドした。パストラミビーフの旨みと、ふわっと広がるトリュフの芳醇な香りが調和した、食べ応えのある仕立て。
◆「パストラミビーフサンド〜和風オニオンソース〜」
価格:280円(税込)
ペッパーが効いたパストラミビーフに、レタスとトマトを合わせたサンドイッチ。刻み玉ねぎを加えた甘辛い和風ソースがパストラミビーフの旨みを引き立て、コクのある味わいに仕上げた。
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