【S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition】 12月発売予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、フィギュア「S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition」を12月に発売する。価格は11,000円。6月12日16時より受注開始。

ザラブ星人は『ウルトラマン』の第18話「遊星から来た兄弟」に登場する宇宙人。突如として現れた放射能の霧を消し去り、その優れた科学力を誇示し、地球人と友好を望む。しかし彼の真の目的は、目的の星の住人を互いに争わせ滅ぼすこと。そのために邪魔になるウルトラマンに変身できるハヤタ隊員を誘拐、自ら"偽ウルトラマン"となって地球人にウルトラマンを敵として認識させようとした。物語の中でも強く印象に残るキャラクターであり、特撮ファンにとってはスーツアクター、および声を声優の青野武さんが演じていることでも有名だ。

「S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition」は2018年4月に発売された商品のリペイントとなる。夜間での戦闘シーンをイメージしたカラーリングに調整。タイトルがプリントされたPETプレートが付属。科学特捜隊を翻弄した等身大のシーンと「ウルトラマン」と戦った巨大化シーンを再現する為の交換用耳パーツが付属し、地球人と会話する際に用いた宇宙語を翻訳する携帯用電子頭脳もオプションパーツとして付属する。

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