「中国人よ、早く来い」金正恩“作りすぎ観光ホテル”が待っている
中国人観光客は、いつ北朝鮮へ戻ってくるのか。香港英字紙サウス・チャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）は9日、習近平国家主席の訪朝を受け、中国人による北朝鮮観光の本格再開への期待が高まっていると報じた。
観光の話題は、一見すると政治や安全保障とは無縁に思える。しかし北朝鮮にとって、中国人観光客の動向は国家経済の一部を左右しかねない重大問題だ。
金正恩総書記は近年、観光開発に異例とも言える力の入れ方を見せている。東海岸では大規模リゾート「元山葛麻海岸観光地区」の建設を推進し、北部の三池淵市ではホテルやスキー場、空港などを整備して「革命の聖地」の観光拠点化を進めてきた。
問題は、その「収容能力」である。
北朝鮮の一般住民にとって、宿泊を伴う観光旅行は依然として高額な娯楽だ。ロシア人観光客の増加も期待されるが、絶対数は限られる。結果として、元山のリゾート施設も、白頭山観光の玄関口である三池淵も、その客室を埋められる唯一の存在は、中国人団体客ということになる。
（参考記事：「早く開けろ」金正恩を激怒させた”最新ホテル”の悲惨な話）
実際、新型コロナウイルス流行前の2018〜2019年には、中国人観光客が平壌に押し寄せた。中国の大型連休ともなれば、外国人向けホテルは予約で埋まり、市内の観光名所には中国語を話す団体客の姿があふれた。「平壌のオーバーツーリズム」とさえ呼ばれた時期だった。
だが、中国人観光客の大量流入は、北朝鮮にとって外貨獲得の「福音」であると同時に、悩みの種でもある。
外国人との接触が増えれば、住民の間に外部情報が流入する危険性が高まる。近年、韓国ドラマや海外映像の視聴に対する取り締まりを強化してきた金正恩政権にとって、外国人との自由な交流は体制維持の観点から望ましいものではない。
つまり北朝鮮は、「中国人観光客には来てほしい。しかし来すぎても困る」という矛盾を抱えているのだ。
観光の話題は、一見すると政治や安全保障とは無縁に思える。しかし北朝鮮にとって、中国人観光客の動向は国家経済の一部を左右しかねない重大問題だ。
金正恩総書記は近年、観光開発に異例とも言える力の入れ方を見せている。東海岸では大規模リゾート「元山葛麻海岸観光地区」の建設を推進し、北部の三池淵市ではホテルやスキー場、空港などを整備して「革命の聖地」の観光拠点化を進めてきた。
北朝鮮の一般住民にとって、宿泊を伴う観光旅行は依然として高額な娯楽だ。ロシア人観光客の増加も期待されるが、絶対数は限られる。結果として、元山のリゾート施設も、白頭山観光の玄関口である三池淵も、その客室を埋められる唯一の存在は、中国人団体客ということになる。
（参考記事：「早く開けろ」金正恩を激怒させた”最新ホテル”の悲惨な話）
実際、新型コロナウイルス流行前の2018〜2019年には、中国人観光客が平壌に押し寄せた。中国の大型連休ともなれば、外国人向けホテルは予約で埋まり、市内の観光名所には中国語を話す団体客の姿があふれた。「平壌のオーバーツーリズム」とさえ呼ばれた時期だった。
だが、中国人観光客の大量流入は、北朝鮮にとって外貨獲得の「福音」であると同時に、悩みの種でもある。
外国人との接触が増えれば、住民の間に外部情報が流入する危険性が高まる。近年、韓国ドラマや海外映像の視聴に対する取り締まりを強化してきた金正恩政権にとって、外国人との自由な交流は体制維持の観点から望ましいものではない。
つまり北朝鮮は、「中国人観光客には来てほしい。しかし来すぎても困る」という矛盾を抱えているのだ。