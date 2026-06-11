飛行機で会いに来たのに突然の“音信不通”！？ドタキャンされた私は【衝撃の投稿】を見つけて...！

読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。久しぶりに会う約束をしていた友人に会うため、飛行機で東京を訪れた主人公。しかし、待ちあわせ当日に友人と連絡が取れなくなってしまいます。心配してSNSを確認した主人公が目にしたのは、信じられない光景でした――。

私は、高校卒業以来、遠くに住む友人と久しぶりに東京で会う約束をしていました。この日をとても楽しみにしており、早めに飛行機のチケットを手配して準備を進めていました。

ところが前日の夜、待ちあわせ時間や場所を確認するために送ったメッセージに返信がありません。

「忙しいのかな？」

最初はそう思っていましたが、いつまで経っても既読がつかず、不安が募っていきました。

そして当日になっても状況は変わりません。

電話をかけてもつながらず、メッセージにも反応なし。飛行機でわざわざ東京まで来ているのに、友人とは完全に音信不通になってしまったのです。

約束の時間を過ぎても友人は現れず、私は見知らぬ街でひとり取り残されてしまいました。