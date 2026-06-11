飛行機で会いに来たのに突然の“音信不通”！？ドタキャンされた私は【衝撃の投稿】を見つけて...！
読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。久しぶりに会う約束をしていた友人に会うため、飛行機で東京を訪れた主人公。しかし、待ちあわせ当日に友人と連絡が取れなくなってしまいます。心配してSNSを確認した主人公が目にしたのは、信じられない光景でした――。
久しぶりの再会のはずが...突然の音信不通
私は、高校卒業以来、遠くに住む友人と久しぶりに東京で会う約束をしていました。この日をとても楽しみにしており、早めに飛行機のチケットを手配して準備を進めていました。
ところが前日の夜、待ちあわせ時間や場所を確認するために送ったメッセージに返信がありません。
「忙しいのかな？」
最初はそう思っていましたが、いつまで経っても既読がつかず、不安が募っていきました。
そして当日になっても状況は変わりません。
電話をかけてもつながらず、メッセージにも反応なし。飛行機でわざわざ東京まで来ているのに、友人とは完全に音信不通になってしまったのです。
約束の時間を過ぎても友人は現れず、私は見知らぬ街でひとり取り残されてしまいました。
SNSを確認すると、衝撃の事実が判明
待ちあわせ場所でしばらく待ち続けたものの、友人から連絡が来ることはありませんでした。
私は諦めてホテルへ向かいましたが、心配と悲しみで気持ちは落ち着きません。
事故やトラブルに巻き込まれているのではないかと思い、共通の知人に連絡したり、SNSを確認したりして安否を確かめようとしました。
すると、そこで信じられない投稿を見つけてしまったのです。
なんと友人は、私との約束があった同じ時間に別の友人たちと楽しそうに遊んでいました。
しかも、その様子をSNSに投稿していたのです。
ただ単に、私との約束を無断で破っていただけでした。
その瞬間、私は大きなショックを受けると同時に、裏切られたような気持ちでいっぱいになりました。
さらに、この後、友人が“信じられないひと言”を放ちます…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部