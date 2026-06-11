URBAN RESEARCH発「+ one off day」限定コレクションで楽しむ特別な装い

URBAN RESEARCHの新たなハウスブランド「dDdDdDd（デー）」から、カットソーとシャツを中心とした限定コレクション「+ one off day」が登場します。クリエイティブ・ディレクターには「SEE SEE」のディレクターとして知られる湯本弘通氏を迎え、日常に自然と溶け込みながらも特別感を楽しめるアイテムを提案。いつものワードローブに新鮮な魅力をプラスしてくれる注目のコレクションです。

dDdDdDdが提案する新しい特別感

URBAN RESEARCHのハウスブランドとしてスタートした「dDdDdDd」は、シンプルでありながら独自の存在感を放つアイテムを展開する注目ブランドです。

今回発表された「+ one off day」は、“一回限り”や“唯一無二”を意味する＜one off＞という言葉から着想を得た限定コレクション。特別なデザインでありながら肩肘張らずに取り入れられるのが魅力です。

毎日着るお気に入りの服のような安心感と、普段とは少し違う高揚感を両立。日常のコーディネートにさりげない変化を与え、自分らしいスタイルを楽しみたい女性にもぴったりなラインアップとなっています。

STACCATOから新ジェリーシューズライン「J.」誕生！夏のおしゃれを軽やかに

洗練された世界観を表現するクリエイティブチーム

本コレクションを手掛けるのは、「SEE SEE」のディレクターとして活躍する湯本弘通氏。ファッションシーンで高い支持を集める感性を活かし、「+ one off day」の世界観を構築しています。

さらに、アートディレクターの小坂井翔吾氏をはじめ、フォトグラファーの白石晋一郎氏、スタイリストの吉田周平氏など、多彩なクリエイター陣が参加。ビジュアルやムービーを通して、コレクションの魅力をより深く表現しています。

公開されるルックでは、肩の力を抜いた自然体のスタイルと洗練された空気感が融合し、dDdDdDdならではの美意識を感じることができます。

販売スケジュールをチェック

「+ one off day」は2026年6月12日（金）よりURBAN RESEARCH KYOTOで販売を開始します。

また、オンラインでの販売は2026年6月19日（金）からURBAN RESEARCH ONLINE STOREにてスタート予定です。

公式Instagramではビジュアルも公開されているため、気になる方は発売前に世界観をチェックしてみるのがおすすめです♪

日常を少し特別に彩るコレクション♡

「+ one off day」は、特別な日にだけ着る服ではなく、日常の中で自然に楽しめる“特別感”を提案するコレクションです。

シンプルな装いが好きな方も、新しいスタイルに挑戦したい方も取り入れやすいのが魅力。

自分らしさを大切にしながらファッションを楽しみたい女性にとって、新たなお気に入りとの出会いになりそうです。ぜひチェックしてみてください♡