◇ナ・リーグ ドジャース8―9パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）のパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今季11度目の先発登板は初のPNCパークでの登板で、6回2/3、102球を投げ、6安打4失点（自責点3）で勝利投手の権利を得て降板したが、救援陣がリードを守れず7勝目はならなかった。打撃では9回に3試合ぶりの中越え12号2ランを放つ意地をみせたが、3回に本塁打性の当たりを好捕される場面もあり、悔しい一戦となった。

スタンディングオベーションを浴びた大谷だったが、大谷には笑顔はなく、悔しさをにじませながらマウンドを降りた。6回まで81球を投げて1失点。7回を投げ終えれば規定投球回数に到達したが、あと1アウト足りなかった。

7回。前の打席で右越えソロを浴びたカリハンに対し、フルカウントから四球を与えると、続くマンガムにはカーブで完全にタイミングを外しながら、打球は三塁線へボテボテの当たりとなる内野安打。その後連続三振で2死一、二塁としたが、ラウに3ボールからの4球目、ストライクを取りに行った外角の96.8マイル（約155.8キロ）直球を右翼線二塁打されて2者生還を許して降板。2番手のベシアは次打者を平凡な三ゴロに打ち取ったかに見えたが、三塁手のマンシーが後ろへそらす失策で、大谷に4失点がついた。

中6日のマウンドは初のPNCパークでの登板。さらに、正捕手のスミスが首の張りを訴えているため、ラッシングとの今季初バッテリーで臨んだ。何度も首を振る場面もあったが、最速100.7マイル（約162キロ）の直球と曲がりの大きいスイーパーを駆使。最速走者を出しても最少失点で切り抜けてきたが、7回に力尽きた。

ドジャース3番手のハートが2点リードの8回に連続四球からカリハンに逆転3ランを浴び、大谷の7勝目も消えた。

打っても、3回2死一塁の第2打席で左翼へ大飛球を放ったが、左翼手・レイノルズがフェンスにぶつかりながら、ジャンプで捕球するスーパーキャッチ。本塁打を“強奪”される場面も。9回に中越え12号2ランを放って1点差まで詰め寄ったが、反撃もそこまでだった。