【W杯2026いよいよ開幕】やさしい解説書が登場「試合を100倍楽しむためのサッカー観戦術」 日本代表のシステム運用の徹底分析も
サッカー初心者向けの新刊『試合を100倍楽しむためのサッカー観戦術』（ブティック社）が、きょう11日に発売された。同日は「FIFAワールドカップ2026」の開幕日。ルールや戦術、Jリーグの仕組みなどをわかりやすく解説し、これからサッカー観戦を始めたい人に向けた入門書となっている。
【写真】複雑なフォーメーションや戦術 監督の「伝説の采配」をビジュアル解説
本書は、「ルールが難しそう」「専門用語がわからない」と感じる初心者でも楽しめる内容を目指して制作された。基本ルールやポジションごとの役割をはじめ、試合の流れを左右する戦術、スタジアム観戦の楽しみ方までを豊富なビジュアルとともに紹介。サッカー観戦の理解を深めることで、試合をより楽しめる構成となっている。
巻頭には、独自の戦術分析で人気を集めるサッカーYouTuberのレオザフットボール氏の撮り下ろしインタビューを掲載。「サッカーは社会の縮図」をテーマに、競技の魅力や観戦の楽しみ方について語っている。
また、複雑なフォーメーションや戦術についても図解を交えながら解説。ポジションごとの特徴やチーム戦術の考え方に加え、試合の流れを変えた名将たちの“伝説の采配”も紹介する。
さらに、森保一監督率いる日本代表のシステム運用を分析するほか、今年から大きく変化するJリーグの制度や歴史についても掲載。ワールドカップ観戦と国内リーグ観戦の両方を楽しめる内容となっている。
目次は、基本ルールや解説で頻出する用語を紹介する「試合観戦をする前に」、フォーメーションや戦術の変遷を解説する「フォーメーションと戦術」、名勝負を振り返る「伝説の試合」、そして「Jリーグを楽しむ」の4章構成。サッカー観戦の基礎知識から応用までを1冊にまとめた。
【写真】複雑なフォーメーションや戦術 監督の「伝説の采配」をビジュアル解説
本書は、「ルールが難しそう」「専門用語がわからない」と感じる初心者でも楽しめる内容を目指して制作された。基本ルールやポジションごとの役割をはじめ、試合の流れを左右する戦術、スタジアム観戦の楽しみ方までを豊富なビジュアルとともに紹介。サッカー観戦の理解を深めることで、試合をより楽しめる構成となっている。
また、複雑なフォーメーションや戦術についても図解を交えながら解説。ポジションごとの特徴やチーム戦術の考え方に加え、試合の流れを変えた名将たちの“伝説の采配”も紹介する。
さらに、森保一監督率いる日本代表のシステム運用を分析するほか、今年から大きく変化するJリーグの制度や歴史についても掲載。ワールドカップ観戦と国内リーグ観戦の両方を楽しめる内容となっている。
目次は、基本ルールや解説で頻出する用語を紹介する「試合観戦をする前に」、フォーメーションや戦術の変遷を解説する「フォーメーションと戦術」、名勝負を振り返る「伝説の試合」、そして「Jリーグを楽しむ」の4章構成。サッカー観戦の基礎知識から応用までを1冊にまとめた。