【クロスワードクイズ】1分ですっきり！ □に入るひらがなは？ 満天の夜空がヒント
なにげないスキマ時間に、思考を柔軟に解きほぐしてみませんか？ 馴染みのある言葉で頭をひねる、心地よい刺激を楽しみましょう。今回は、夜空の輝きや激しい天候を連想させる言葉を用意しました。
・横の並び：ほ ＋ □ ＋ ぞ ＋ □
・縦の並び（左）：わ ＋ □ ＋ き
・縦の並び（右）：あ ＋ □ ＋ し
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▼解説
・わしき（和式）
・あらし（嵐）
・ほしぞら（星空）
正解は「し」と「ら」の2文字でした。縦のラインでは、畳の部屋や伝統的な様式を指す「わしき（和式）」と、激しい雨や風を伴う天候の「あらし（嵐）」が完成します。横のラインは、晴れた夜に広がる「ほしぞら（星空）」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：ほ ＋ □ ＋ ぞ ＋ □
・縦の並び（左）：わ ＋ □ ＋ き
・縦の並び（右）：あ ＋ □ ＋ し
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正解：「し」と「ら」正解は「し」と「ら」でした。
▼解説
・わしき（和式）
・あらし（嵐）
・ほしぞら（星空）
正解は「し」と「ら」の2文字でした。縦のラインでは、畳の部屋や伝統的な様式を指す「わしき（和式）」と、激しい雨や風を伴う天候の「あらし（嵐）」が完成します。横のラインは、晴れた夜に広がる「ほしぞら（星空）」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)