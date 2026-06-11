「遺伝子コピペした？」と題した、生後3カ月の頃のパパの写真にそっくりな赤ちゃんの動画がTikTokで325万回再生、17.8万いいねを集めて話題になりました。「逆にどこが違うん？」とママがコメントするほどそっくりなふたりに、「昨日と今日やろ」「なんで前髪の角度と生え加減まで同じなん？www」と反響が寄せられています。



【写真】パパの幼少期とそっくり！……まるで鏡のよう

きょとんとした顔でおじいちゃんに抱っこされている、生後3カ月の男の子。男の子の顔と見比べるようにして、パパが生後3カ月の頃に撮影された写真を家族が持っています。



写真のパパと男の子は、すべてのパーツがそっくり。少しだけ生えているV字型の前髪、眉毛、目、鼻、口…さらには表情まで瓜二つで、まるで同じ男の子のようにも見えるほど。



赤ちゃんの頃のパパにそっくりな男の子に、ママは「逆にどこが違うん？」とコメントを添えました。



投稿したママ（@akagodaze）に話を聞きました。男の子は現在2歳に成長。髪質はママ似など、少しずつパパとの違いも出てきたものの、実は性格もパパにそっくりだそうで…？



ーーパパの幼少期の写真と息子さんを見比べた時はいかがでしたか？



「生まれた瞬間から似ているとは思っていましたが、『ここまで似ているとは…！』と衝撃でした（笑）。私は自分で産んだからもちろんかわいいんですが、旦那は自分に似ていることで、息子にとても愛情を注いでくれているので、そこがとってもよかったと思っています」



ーー動画の反響についていかがですか？



「『似てる似てる！』と身内では言っていたのですが、所詮身内目線だし、『お世辞かな？』とも思っていたので、まったくの他人から似ていると言われて、『やっぱり他の人から見ても似てるんや！』と気づけて面白かったです」



ーーママから見た、パパと息子さんについて教えてください。



「パパが明石で釣り船の船長をしているのですが、息子も海と釣りと魚が大好きで、父ちゃんが釣った魚を触って楽しんでいます。顔だけでなく、性格や趣味嗜好も似るんだなと衝撃でした」



動画には、1300件を超えるコメントが寄せられています。



「昨日と今日やろ（笑）」

「うちの息子も旦那そっくりすぎて、うれしいんだけど私が腹痛めて産んだのに…と少し悔しくなります（笑）」

「絶対に父親がこの人だってわかる（笑）」

「こんなにソックリだから昔を思い出してかわいくて仕方なくなるんだろうな…孫がかわいいってこういうことなんだね」



TikTok（@akagodaze）では、パパに似て釣りが大好きな男の子の、愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）