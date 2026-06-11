「体重110kgでも足出してますから」人気インフルエンサー、美脚ショット公開！ 「この人すごく可愛い」
「体重110kgでも足出してますから」人気インフルエンサー、美脚ショット公開！ 「この人すごく可愛い」
インフルエンサーのえみっくすさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。堂々と足を出したコーデ写真を公開しました。
【写真】ボディポジティブな全身ショット
「自分のおしゃれのために」脚を出したコーデ披露えみっくすさんは「体重110kgでも足出してますから、世の中の女の子みんな安心して足を出しなさい。自分のおしゃれのために」とつづり、写真を1枚載せています。ピンクのトップスに黒のフレアスカート、黒いシューズを合わせたコーディネートです。美脚が際立っています。今回の投稿は、体重49キロは「足出すの恥ずかしい体重」との一般人のポストがバズったことを受けてのものです。
コメントでは、「病気で太ってしまって足はしまいましたが、ツイート見て元気でました。でもえみっくすさんは、美脚ですよ。好きなお洋服着て輝いています」「足細くキレイですよ」「世の中の女性は自分を卑下しすぎ。この方のような希望となる人は本当に必要。体重もだけど自己肯定感も2倍以上ある」「おしゃれは体重が大事なんじゃなくてどう自分に似合わせるかが大事なんだろうなこの人すごく可愛い」「ほんとに好きな格好したらいいと思う」などの声が寄せられました。
ユニークな活動“デブ業界の橋〇環奈”として活動しているえみっくすさん。体重100キロ以上の人をレンタルするサービス「デブカリ」を運営するなど、ユニークな活動で注目を集めています。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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