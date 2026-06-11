【明日から】ハッピーセット「スーパーマリオ」第1弾登場！ ヨッシーなど6種を発売前におさらい
「マクドナルド」は、6月12日（金）から、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、全国の店舗で発売。今回は、明日から提供される第1弾のラインナップをおさらいしよう。
【写真】ヨッシーやカエルルイージもかわいい！ 第1弾のラインナップ一覧
■かばんなどに付けて楽しめる
今回展開されるハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」第1弾は、マリオやヨッシーなどおなじみのキャラクターをデザインした立体フィギュア全6種がラインナップ。
「マリオ」をはじめ、「ヨッシー」「カエルルイージ」「クッパJr．」「ロゼッタ」「キャサリン」がそろい、飾ったり、キーホルダーとしてかばんなどに付けたりして楽しめる。
また、ほんのハッピーセットとして、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介や、2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長ストーリーを掲載したスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も、同日より販売スタート。
さらに、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃの箱、またはスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、好きなキャラクターのショート動画を見ることができる。
日本こども成育協会理事 チャイルド・ラボ所長 沢井佳子先生は、「マリオや仲間たちのフィギュアを手のひらにのせて、宇宙を飛び回るドラマをお話ししてみましょう。手のひらの上のおもちゃから始まった物語は、太陽系を飛び出し、天の川銀河を抜け出して、想像の世界を大宇宙サイズへと広げてくれるはずです。」と、コメントしている。
【写真】ヨッシーやカエルルイージもかわいい！ 第1弾のラインナップ一覧
■かばんなどに付けて楽しめる
今回展開されるハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」第1弾は、マリオやヨッシーなどおなじみのキャラクターをデザインした立体フィギュア全6種がラインナップ。
また、ほんのハッピーセットとして、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介や、2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長ストーリーを掲載したスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も、同日より販売スタート。
さらに、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃの箱、またはスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、好きなキャラクターのショート動画を見ることができる。
日本こども成育協会理事 チャイルド・ラボ所長 沢井佳子先生は、「マリオや仲間たちのフィギュアを手のひらにのせて、宇宙を飛び回るドラマをお話ししてみましょう。手のひらの上のおもちゃから始まった物語は、太陽系を飛び出し、天の川銀河を抜け出して、想像の世界を大宇宙サイズへと広げてくれるはずです。」と、コメントしている。